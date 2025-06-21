21 июня, 12:47
Ароматная летняя выпечка без мороки: готовим вишневый пирог на сковороде
Основні тези
- Ароматный и красивый пирог с вишней приготовить дома совсем несложно – это можно сделать даже на сковороде.
- Такой десерт можно подавать не только на праздники, но и просто так.
Лето радует вкусными пирогами с ягодными начинками, среди которых особенно выделяется вишневый пирог. Дополнительным бонусом для хозяек является то, что эту вкуснятину можно легко приготовить на сковороде.
Эта ароматная летняя выпечка понравится всем. Рецептом пирога с вишнями на сковороде делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Пирог с вишнями на сковороде
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов кефира;
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды пищевой;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов вишни;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Помойте вишни и извлеките из них косточки.
- Взбейте яйца миксером, добавьте сахар и взбивайте в белую пену. Влейте кефир, осторожно всыпьте муку, соду или разрыхлитель и взбейте до однородности. Добавьте вишни и перемешайте тесто.
- Сковороду смажьте маслом, вылейте туда тесто, равномерно распределяя. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне в течение 25 – 30 минут.
- После того, как верх схватится, переверните на другую сторону, воспользовавшись плоским блюдом или дощечкой. Накройте перевернутый пирог крышкой и готовьте еще 10 минут.
- Дайте ему остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
Приятного аппетита!
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