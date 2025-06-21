Ароматная летняя выпечка без мороки: готовим вишневый пирог на сковороде

Лето радует вкусными пирогами с ягодными начинками, среди которых особенно выделяется вишневый пирог. Дополнительным бонусом для хозяек является то, что эту вкуснятину можно легко приготовить на сковороде.

Эта ароматная летняя выпечка понравится всем. Рецептом пирога с вишнями на сковороде делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Пирог с вишнями на сковороде

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов кефира;

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды пищевой;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 100 граммов вишни;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Помойте вишни и извлеките из них косточки.

Взбейте яйца миксером, добавьте сахар и взбивайте в белую пену. Влейте кефир, осторожно всыпьте муку, соду или разрыхлитель и взбейте до однородности. Добавьте вишни и перемешайте тесто.

Сковороду смажьте маслом, вылейте туда тесто, равномерно распределяя. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне в течение 25 – 30 минут.

После того, как верх схватится, переверните на другую сторону, воспользовавшись плоским блюдом или дощечкой. Накройте перевернутый пирог крышкой и готовьте еще 10 минут.

Дайте ему остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

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