Такая корочка у вас еще не получалась точно: как пожарить идеального карпа

Жареный карп – популярное блюдо благодаря своему великолепному вкусу и простоте приготовления. Нежное, сочное мясо придется по душе самым разным гурманам. Но есть одно условие – корочка должна быть идеальная.

Оно получается не у всех, и не всегда. Все из-за неправильного рецепта. 24 Канал со ссылкой на Woman24 рассказывает, как пожарить карпа с хрустящей корочкой.

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Как пожарить карпа с хрустящей корочкой

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма карпа;

– 12 граммов соли;

– 3 грамма черного молотого перца;

– 3 грамма сушеного лука;

– 100 граммов муки;

– 100 граммов манной крупы.

Приготовление:

Рыбу почистите и разберите на филе. Разрежьте на порционные кусочки. Посыпьте солью, черным молотым перцем и сушеным луком.

Отставьте в сторону рыбу со специями, а пока сделайте панировку. Смешайте муку и манную крупу в пропорции 1:1. Еще немного соли.

Высыпьте панировку в пакет, туда отправьте рыбу и потрясите. Так получится равномерная обработка кусочков рыбы.

Поставьте разогреваться масло. Налейте немного больше, чтобы рыба хорошо жарилась. Масло должно быть очень горячим. Налейте в миску холодную воду.

Итак, потрусите рыбу в пакете. Возьмите кусочек, стряхните лишнюю муку, окуните в воду на секунду, поднимите и отправьте в масло. Жарьте до золотистой корочки – примерно 15 – 20 минут.

Таким способом получается тонкая и очень хрустящая корочка. А еще в масло не будет муки, поэтому вы сможете ее потом использовать повторно.

Приятного аппетита!

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