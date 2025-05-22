Такая корочка у вас еще не получалась точно: как пожарить идеального карпа
- Рецепт жарки карпа с хрустящей корочкой благодаря панировке.
- Понадобится всего 30 минут и 4 порции уже на столе.
Жареный карп – популярное блюдо благодаря своему великолепному вкусу и простоте приготовления. Нежное, сочное мясо придется по душе самым разным гурманам. Но есть одно условие – корочка должна быть идеальная.
Оно получается не у всех, и не всегда. Все из-за неправильного рецепта. 24 Канал со ссылкой на Woman24 рассказывает, как пожарить карпа с хрустящей корочкой.
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Как пожарить карпа с хрустящей корочкой
- Время: 25 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма карпа;
– 12 граммов соли;
– 3 грамма черного молотого перца;
– 3 грамма сушеного лука;
– 100 граммов муки;
– 100 граммов манной крупы.
Приготовление:
- Рыбу почистите и разберите на филе. Разрежьте на порционные кусочки. Посыпьте солью, черным молотым перцем и сушеным луком.
- Отставьте в сторону рыбу со специями, а пока сделайте панировку. Смешайте муку и манную крупу в пропорции 1:1. Еще немного соли.
- Высыпьте панировку в пакет, туда отправьте рыбу и потрясите. Так получится равномерная обработка кусочков рыбы.
- Поставьте разогреваться масло. Налейте немного больше, чтобы рыба хорошо жарилась. Масло должно быть очень горячим. Налейте в миску холодную воду.
- Итак, потрусите рыбу в пакете. Возьмите кусочек, стряхните лишнюю муку, окуните в воду на секунду, поднимите и отправьте в масло. Жарьте до золотистой корочки – примерно 15 – 20 минут.
Таким способом получается тонкая и очень хрустящая корочка. А еще в масло не будет муки, поэтому вы сможете ее потом использовать повторно.
Приятного аппетита!
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