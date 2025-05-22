Вона виходить не у всіх, і не завжди. Все через неправильний рецепт. 24 Канал з посиланням на Woman24 розповідає, як посмажити коропа з хрумкою скоринкою.
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Як посмажити коропа зі скоринкою
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма коропа;
– 12 грамів солі;
– 3 грами чорного меленого перцю;
– 3 грами сушеної цибулі;
– 100 грамів борошна;
– 100 грамів манної крупи.
Приготування:
- Рибу почистьте та розберіть на філе. Розріжте на порційні шматочки. Посипте сіллю, чорним меленим перцем та сушеною цибулею.
- Відставте в сторону рибу зі спеціями, а наразі зробіть панірування. Змішайте борошно та манну крупу у пропорції 1:1. Ще трохи солі.
- Висипте панірування в пакет, туди відправте рибу та потрусіть. Так вийде рівномірна обробка шматочків риби.
- Поставте розігріватись олію. Налийте трохи більше, щоб риба добре смажилась. Олія має бути дуже гаряча. Налийте в миску холодну воду.
- Отже, потрусіть рибу в пакеті. Візьміть шматочок, струсіть зайве борошно, занурте в воду на секунду, підніміть та відправте в олію. Смажте до золотистої скоринки – приблизно 15 – 20 хвилин.
Таким способом виходить тонка та дуже хрустка скоринка. А ще в олію не буде борошна, тож ви зможете її потім використовувати повторно.
Смачного!
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