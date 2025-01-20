Секрет немецких хозяек: что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились непревзойденными
Котлеты – одно из любимых мясных дополнений для любого гарнира. Каким бы способом мы их не готовили, всегда хочется получить нежное и сочное блюдо.
Немецкие хозяйки как никто разбираются в мясных блюдах, ведь у них царит культ этого продукта. Чтобы котлеты были особенно вкусными и сочными, они добавляют в них жареный бекон и замоченные в молоке сухари. 24 Канал предлагает убедиться в действенности такого подхода с рецептом ТСН.
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Рецепт немецких котлет
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм фарша из свинины и говядины;
– 150 граммов бекона;
– 1 луковица;
– 80 граммов панировочных сухарей;
– 150 миллилитров молока;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 пучок петрушки;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– тмин – по вкусу;
– масло – для жарки.
Приготовление:
- Залейте панировочные сухари молоком и оставьте на несколько минут время.
- Нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте его на сковороде.
- Добавьте к бекону мелко нарезанный лук и жарьте несколько минут. Присыпьте тмином и снимите с плиты.
- Смешайте фарш с сухарями, раздавленным чесноком, солью и смесью бекона и лука.
- Добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.
- Легонько отбейте мясо, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 15 минут.
- Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде до золотистой корочки, примерно по четыре минуты с каждой стороны.
- После этого выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться еще 10 минут.
Приятного аппетита!
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