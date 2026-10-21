Военный Штефан Вадим, известный многим благодаря блогу lab.cook, нашел себя в кондитерском деле. Он любит экспериментировать со вкусами, создавать что-то необычное, а также показывать, что даже в непростое время всегда можно найти место для творчества. И 24 Каналу он рассказал, как кулинария стала его "дзеном" на войне, почему ему приходилось скрывать лицо и сколько попыток стоит за эстетичными видео.

Борщ и "Наполеон" после месяцев на консервах

Активные пользователи социальных сетей наверняка видели ролики, в которых Вадим готовит всевозможные вкусности для своих побратимов. Как он вспоминает, в тот момент подразделение нашего героя питалось очень скромно. Поэтому реакция на смену рациона была бесценной.

Видео о приготовлении "Наполеона" для сослуживцев посмотрели 200 тысяч раз: смотрите видео

"Реакция, конечно, была положительной. До этого мы где-то три-четыре месяца жили фактически на консервах и хлебе, – вспоминает он. – И когда я сначала сварил борщ, а потом еще умудрился сделать "Наполеон" из того, что было под рукой, меня встретили овациями – будто я Седрик Гроле из модной французской кондитерской".

Оставляем для вас классический рецепт "Наполеона", чтобы вы могли приготовить его на своей кухне.

Самой сложной задачей на фронте он называет именно этот торт.

Сварить заварной крем в тех условиях, а тем более найти кукурузный крахмал и все необходимые ингредиенты – это был еще тот квест. Но когда командир сказал, что это самый вкусный торт в его жизни и даже жена такого ему не готовила, было очень приятно это слышать,

– признается парень.

Для самого же кондитера приготовление стало возможностью обрести покой посреди войны: "Кондитерское искусство для меня – это и есть своеобразный дзен. Когда я готовлю, то успокаиваюсь, отвлекаюсь от всего вокруг и просто получаю удовольствие от самого процесса".

Почему пришлось скрывать лицо

Долгое время кондитер создавал свой контент инкогнито. Конечно же, это была не специальная пиар-стратегия, а суровая необходимость.

"На самом деле это был вынужденный шаг. Мое командование на тот момент было категорически против того, чтобы я показывал свое лицо в соцсетях. Мне это запрещали, а иногда даже могли унижать перед другими, называть клоуном или неудачником, – рассказывает военный. – Поэтому пришлось искать формат, в котором я мог бы продолжать заниматься тем, что люблю, но при этом не создавать себе лишних проблем на службе".

Вадим долгое время готовил инкогнито: смотрите видео

От "домашнего крематория" до отказа на "МастерШеф"

Любовь к кулинарии появилась еще в детстве, когда парень увидел, как Эктор Хименес-Браво готовил пирожное "Умное". Тогда ему впервые захотелось попробовать что-нибудь испечь.

Конечно, ничего не получилось. Но я не сдался и продолжил учиться на своей старенькой духовке, которую в шутку называл "домашним крематорием" (смеется он – 24 Канал). Потом я даже пошел на кастинг "МастерШеф. Подростки", но меня не взяли. Сказали: "Мы вам позвоним", но… никто так и не позвонил".

Окончательное понимание того, что кондитерское дело – это его путь, пришло после первого самостоятельно приготовленного торта "Прага".

Трудно устоять перед лакомствами от Вадима / Фото предоставлены Вадимом

Тесто чуть не вылетело с балкона

Сегодня военный готовит круассаны, которые выглядят лучше, чем во многих кафе, однако за красивой картинкой стоит много неочевидного труда.

"За одним коротким видео на самом деле могут стоять два дня работы. Больше всего времени отнимает даже не само приготовление, а стабилизация: ганашей, начинок, бисквитов, – объясняет Вадим. – А посуды после этого – буквально целая кухня. Иногда кажется, что готовишь быстрее, чем потом все убираешь и моешь".

Он признается, что и грандиозных провалов на кухне хватало: "Было даже такое, что тесто для тарталеток чуть ли не вылетело с балкона. То оно течет, то ломается, то недомешано – и в какой-то момент просто заканчивается терпение. Но со временем понимаешь, что это вопрос опыта".

Конечно, неудачи огорчают, особенно когда потрачено много времени. Однако сдаваться – не в его правилах.

Я почти сразу берусь за переделку, потому что иначе просто не успокоюсь. Я потом даже во сне могу видеть, как именно этот десерт должен был выглядеть,

– добавляет кондитер.

Особого внимания заслуживает чувство юмора Вадима: смотрите видео

Что нужно новичкам для старта

Тем, кто боится начинать, военный советует попробовать приготовить простой муссовый десерт или тирамису: "Там нет ничего чрезвычайно сложного, но результат всегда очень вкусный. А для первого десерта главное – чтобы человек получил удовольствие и захотел готовить дальше".

Среди самых важных инструментов, в которые стоит инвестировать, он выделяет три: