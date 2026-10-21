Військовий Штефан Вадим, відомий багатьом завдяки блогу lab.cook, знайшов себе у кондитерстві. Він любить експериментувати зі смаками, створювати щось незвичайне, а також демонструвати, що навіть у непростий час завжди можна знайти місце для творчості. І 24 Каналу він розповів, як кулінарія стала його "дзеном" на війні, чому йому доводилося ховати обличчя та скільки спроб стоїть за естетичними відео.

Борщ і "Наполеон" після місяців на консервах

Активним користувачам соціальних мереж точно могли траплятись ролики, на яких Вадим готує усілякі смаколики для своїх побратимів. Як пригадує він, на той момент підрозділ нашого героя харчувався дуже скромно. Тому реакція на зміну раціону була безцінною.

Приготування "Наполеона" для побратимів переглянули 200 тисяч разів: дивіться відео

"Реакція, звісно, була позитивною. До цього ми десь три-чотири місяці жили фактично на консервах і хлібі, – згадує він. – І коли я спочатку наварив борщу, а потім ще примудрився зробити "Наполеон" із того, що було під рукою, мене зустріли оваціями – ніби я Седрік Гроле з модної французької кондитерської".

Залишаємо для вас класичний рецепт "Наполеона", щоб ви могли відтворити його на власній кухні.

Найскладнішим завданням на фронті він називає саме цей торт.

Зварити заварний крем у тих умовах, а тим паче знайти кукурудзяний крохмаль та всі необхідні інгредієнти – це був ще той квест. Але коли командир сказав, що це найсмачніший торт у його житті й навіть дружина такого йому не готувала, було дуже приємно це чути,

– зізнається хлопець.

Для самого ж кондитера готування стало можливістю знайти спокій посеред війни: "Кондитерське мистецтво для мене – це і є своєрідний дзен. Коли я готую, то заспокоююся, відволікаюся від усього навколо й просто отримую задоволення від самого процесу".

Чому довелося приховувати обличчя

Довгий час кондитер створював свій контент інкогніто. Звичайно ж, це була не спеціальна піар-стратегія, а сувора необхідність.

"Насправді це був вимушений крок. Моє командування на той момент було категорично проти того, щоб я показував своє обличчя в соцмережах. Мені це забороняли, а іноді навіть могли принижувати перед іншими, називати клоуном чи невдахою, – розповідає військовий. – Тому довелося шукати формат, у якому я міг продовжувати займатися тим, що люблю, але водночас не створювати собі зайвих проблем на службі".

Вадим довгий час готував інкогніто: дивіться відео

Від "домашнього крематорію" до відмови на "МастерШеф"

Любов до кулінарії з'явилася ще в дитинстві, коли хлопець побачив, як Ектор Хіменес-Браво готував тістечко "Розумне". Тоді йому вперше захотілося спробувати щось спекти.

Звісно, нічого не вийшло. Але я не здався й продовжив учитися на своїй старенькій духовці, яку жартома називав "домашнім крематорієм" (сміється він – 24 Канал). Потім я навіть пішов на кастинг "МастерШеф. Підлітки", але мене не взяли. Сказали: "Ми вам зателефонуємо", але… ніхто так і не зателефонував.

Остаточне розуміння, що кондитерство – це його шлях, прийшло після першого самостійно приготованого торта "Прага".

Складно встояти перед смаколиками від Вадима / Фото надані Вадимом

Тісто ледь не полетіло з балкона

Сьогодні військовий готує круасани, які виглядають краще, ніж у багатьох кав'ярнях, проте за красивою картинкою стоїть багато неочевидної праці.

"За одним коротким відео насправді можуть стояти два дні роботи. Найбільше часу забирає навіть не саме приготування, а стабілізація: ганашів, начинок, бісквітів, – пояснює Вадим. – А посуду після цього – буквально ціла кухня. Іноді здається, що готуєш швидше, ніж потім усе прибираєш і миєш".

Він зізнається, що й епічних провалів на кухні вистачало: "Було навіть таке, що тісто для тарталеток мало не полетіло з балкона. То воно пливе, то ламається, то недомішане – і в якийсь момент просто закінчується терпіння. Але з часом розумієш, що це питання досвіду".

Звісно, невдачі засмучують, особливо коли витрачено багато часу. Проте здаватися – не в його правилах.

Я майже одразу беруся переробляти, бо інакше просто не заспокоюся. Я потім навіть уві сні можу бачити, як саме цей десерт мав виглядати,

– додає кондитер.

Особливої уваги заслуговує почуття гумору Вадима: дивіться відео

Що потрібно новачкам для старту

Тим, хто боїться починати, військовий радить спробувати приготувати простий мусовий десерт або тирамісу: "Там немає чогось надзвичайно складного, але результат завжди дуже смачний. А для першого десерту це головне – щоб людина отримала задоволення й захотіла готувати ще".

Серед найважливіших інструментів, у які варто інвестувати, він виділяє три: