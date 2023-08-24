Сладкие и сочные помидоры половинками: зимой в восторге от них будет каждый
- Вкусно законсервировать помидоры можно половинками с добавлением лука, зелени и специй.
- Эти помидоры имеют настолько приятный вкус, что даже маринад захочется выпить до последней капли.
Закрыть томаты можно по-разному: в сладком или кислом маринаде, по-еврейски, сделать из них томатный сок или кетчуп. А можно немного поэкспериментировать и выбрать рецепт половинками.
Сочные и мясистые ломтики помидоров и кольца пикантного лука превращаются в незабываемое дополнение к столу. 24 Канал со ссылкой на theLime рассказывает, как закрыть помидоры половинками.
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Как закрыть помидоры половинками?
- Время: 1 час
- Порции: одна 1-литровая банка
Ингредиенты:
– 8 – 12 томатов;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– 10 – 15 черных перцев горошком;
– 2 чайные ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– петрушка;
– любисток.
Приготовление:
- Небольшие по размеру помидоры тщательно промойте в проточной воде. Затем обрежьте места крепления плодоножек.
- Зелень сполосните в воде, мелко нарежьте ножом. Чеснок и лук очистите от шелухи, чеснок поделите на зубчики, порежьте не очень мелко. Лук нарежьте кольцами.
- На дно каждой банки выложите немного чеснока и лука, черный перец горошком, измельченную зелень. Затем отправьте в банку половинки томатов и снова слой чеснока, лука и петрушки, а также соль и сахар. Сверху – половинки помидоров и снова чеснок, лук и зелень.
- В каждую банку влейте уксус и горячую воду, заполняя банки до самого верха, прикройте крышками.
- Теперь простерилизуйте – поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно положите полотенце. Поставьте в нее банки с помидорами, залейте их водой по плечики. Стерилизуйте 20 минут после закипания.
- Аккуратно выньте банки, и закаточным ключом закройте их. Переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
Готово!
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