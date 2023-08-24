Сладкие и сочные помидоры половинками: зимой в восторге от них будет каждый

Закрыть томаты можно по-разному: в сладком или кислом маринаде, по-еврейски, сделать из них томатный сок или кетчуп. А можно немного поэкспериментировать и выбрать рецепт половинками.

Сочные и мясистые ломтики помидоров и кольца пикантного лука превращаются в незабываемое дополнение к столу. 24 Канал со ссылкой на theLime рассказывает, как закрыть помидоры половинками. Читайте также Помидоры малосольные за 3 дня: лучший рецепт, который только существует Как закрыть помидоры половинками? Время: 1 час

1 час Порции: одна 1-литровая банка Ингредиенты:

– 8 – 12 томатов;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 лук;

– 10 – 15 черных перцев горошком;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– петрушка;

– любисток. Приготовление: Небольшие по размеру помидоры тщательно промойте в проточной воде. Затем обрежьте места крепления плодоножек.

Зелень сполосните в воде, мелко нарежьте ножом. Чеснок и лук очистите от шелухи, чеснок поделите на зубчики, порежьте не очень мелко. Лук нарежьте кольцами.

На дно каждой банки выложите немного чеснока и лука, черный перец горошком, измельченную зелень. Затем отправьте в банку половинки томатов и снова слой чеснока, лука и петрушки, а также соль и сахар. Сверху – половинки помидоров и снова чеснок, лук и зелень.

В каждую банку влейте уксус и горячую воду, заполняя банки до самого верха, прикройте крышками.

Теперь простерилизуйте – поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно положите полотенце. Поставьте в нее банки с помидорами, залейте их водой по плечики. Стерилизуйте 20 минут после закипания.

Аккуратно выньте банки, и закаточным ключом закройте их. Переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Готово! Понравился рецепт? Тогда законсервируйте и помидоры черри.