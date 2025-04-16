Гости будут в восторге: быстрая и элегантная мясная закуска на Пасху

На Пасху большинство хозяек обращаются к традиционным рецептам, чтобы накрыть праздничный стол. Однако, некоторые все чаще стремятся поразить гостей оригинальными, но простыми блюдами.

Чаще всего такие можно найти в сети. Одной из таких мясных закусок недавно поделилась украинская блогерша Алена Карпюк, передает 24 Канал. Она быстрая, вкусная и элегантная внешне. Читайте также Битая редиска: готовим хрустящую и пикантную весеннюю закуску Мясная закуска на Пасху Время: 10 минут

10 минут Порции: 10 – 12 Ингредиенты:

– 2 плавленых сырка;

– 1 зубок чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 300 – 400 граммов ветчины;

– 1 сыр косичка;

– листья салата. Как сделать эту закуску: смотрите видео Приготовление: Для начала ветчину нарежьте на тонкие ломтики. Далее плавленые сырки натрите на терке, добавьте к ним майонез и натертый чеснок.

Когда все ингредиенты подготовлены, на кусок ветчины выложите листья салата и сырную начинку, после чего сверните мясо в рулетик.

Чтобы закуска держала форму обвяжите ее сыром косичкой. Продолжайте пока есть ингредиенты и подавайте к столу. Готово! Тоже вкусно: бюджетная намазка из сельди и яиц.