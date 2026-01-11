3 способа запечь яблоки: наслаждаемся зимним лакомством на полную катушку

Запеченные яблоки – один из главных зимних десертов. Это не просто быстро и легко – это еще и чрезвычайно вкусно.

Запеченные яблоки – это лакомство, которое знакомо всем с детства. Он легкий в приготовлении, а если экспериментировать с начинкой, то его можно готовить хоть каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сооокраԁ.

Запеченные яблоки с орехами

Время : 35 – 40 минут

: 35 – 40 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 яблок;

– 100 – 200 граммов любимых орехов;

– 1 – 2 столовые ложки меда.

Легко и вкусно / Фото Cookpad

Приготовление:

Помойте яблоки, со стороны хвостика аккуратно срежьте "крышечки" и осторожно вырежьте серединки. Измельчите орехи в блендере (можно взять ассорти). Если яблоки кислые, то добавьте к орехам мед и хорошо перемешайте. Наполните ореховой начинкой серединки яблок, накройте их срезанными крышечками и выложите на противень для выпекания. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки 30 – 40 минут до мягкости и легкого зарумянивания.

Как запечь яблоки с сыром?

Яблоки с сыром – это замечательный перекус, который придаст сил и вдохновения даже после тяжелого дня. Их можно приготовить по рецепту из TikTok viktoria_food0.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 яблок;

– 200 граммов творога;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– по желанию можно добавить сухофрукты (предварительно залить кипятком).

Запекаем вкусные и сытные яблоки: видео

Приготовление:

Верх яблок срезаем, серединку вычищаем. Смешиваем творог с остальными ингредиентами. Начиняем яблоки начинкой. Накрываем шапочками и запекаем примерно 20 – 25 минут при 200 градусах.

Как запечь яблоки с корицей и миндалем?

Такое оригинальное сочетание для начинки понравится даже гурманам. Предлагаем воспроизвести его по рецепту портала "Банка специй".

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– яблоки;

– сливочное масло;

– изюм;

– миндаль;

– мёд;

– корица.

Приготовление:

Помойте яблоки и хорошо обсушите. Срежьте верхушку вместе с плодоножкой и аккуратно удалите сердцевину. В середину каждого яблока положите кусочек сливочного масла, добавьте изюм и миндаль. Сверху полейте медом и посыпьте корицей. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки примерно 20 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

