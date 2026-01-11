Укр Рус
11 января, 18:35
3

3 способа запечь яблоки: наслаждаемся зимним лакомством на полную катушку

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Запеченные яблоки – одно из лучших зимних лакомств.
  • Если добавить немного фантазии, то можно подобрать начинку на свой вкус.

Запеченные яблоки – один из главных зимних десертов. Это не просто быстро и легко – это еще и чрезвычайно вкусно.

Запеченные яблоки – это лакомство, которое знакомо всем с детства. Он легкий в приготовлении, а если экспериментировать с начинкой, то его можно готовить хоть каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сооокраԁ.

Запеченные яблоки с орехами

  • Время: 35 – 40 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты
– 5 яблок;
– 100 – 200 граммов любимых орехов;
– 1 – 2 столовые ложки меда.

Легко и вкусно / Фото Cookpad

Приготовление:

  1. Помойте яблоки, со стороны хвостика аккуратно срежьте "крышечки" и осторожно вырежьте серединки.
  2. Измельчите орехи в блендере (можно взять ассорти).
  3. Если яблоки кислые, то добавьте к орехам мед и хорошо перемешайте.
  4. Наполните ореховой начинкой серединки яблок, накройте их срезанными крышечками и выложите на противень для выпекания.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки 30 – 40 минут до мягкости и легкого зарумянивания.

Как запечь яблоки с сыром?

Яблоки с сыром – это замечательный перекус, который придаст сил и вдохновения даже после тяжелого дня. Их можно приготовить по рецепту из TikTok viktoria_food0.

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты
– 5 яблок;
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– по желанию можно добавить сухофрукты (предварительно залить кипятком).

Запекаем вкусные и сытные яблоки: видео

Приготовление:

  1. Верх яблок срезаем, серединку вычищаем.
  2. Смешиваем творог с остальными ингредиентами.
  3. Начиняем яблоки начинкой.
  4. Накрываем шапочками и запекаем примерно 20 – 25 минут при 200 градусах.

Как запечь яблоки с корицей и миндалем?

Такое оригинальное сочетание для начинки понравится даже гурманам. Предлагаем воспроизвести его по рецепту портала "Банка специй". 

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– яблоки;
– сливочное масло;
– изюм;
– миндаль;
– мёд;
– корица.

Приготовление:

  1. Помойте яблоки и хорошо обсушите.
  2. Срежьте верхушку вместе с плодоножкой и аккуратно удалите сердцевину.
  3. В середину каждого яблока положите кусочек сливочного масла, добавьте изюм и миндаль.
  4. Сверху полейте медом и посыпьте корицей.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки примерно 20 минут.
  6. Достаньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

