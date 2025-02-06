Все очень просто: как достичь золотистой корочки на запеченной курице

В погоне за идеальной золотистой корочкой кулинарные эксперты обнаруживают, что ключ к успеху лежит в использовании простых ингредиентов. Они помогут достичь совершенства аромата, вкуса и визуальной привлекательности.

Как приготовить курицу с золотистой корочкой рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Возьмите себе на заметку!

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Как сделать курицу с золотистой корочкой

Опытные шеф-повара подчеркивают, что мед является идеальным ингредиентом для достижения золотистой корочки на курице. Он не только усиливает вкус, но и способствует привлекательному визуальному виду блюда.

Приготовление курицы начинается со стандартного процесса запекания в духовке. Когда блюдо близится к завершению, курицу вынимают и щедро смазывают медом. Затем ее возвращают в духовку, где она готовится еще 15 минут при температуре от 180 до 200 градусов.

Для достижения идеального результата кулинары еще советуют смазывать курицу смесью специй, меда и горчицы. Ожидается, что это создаст аппетитную золотисто-коричневую корочку.

Еще один вариант связан с маринадом – для этого в него добавляют примерно 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

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