Попробуете раз – влюбитесь навсегда: запекаем пекинскую капусту – заменит любой салат

Пекинская капуста не только полезная, но и очень вкусная. Нужно всего несколько ингредиентов, чтобы превратить ее во вкусное и особенное блюдо.

Запеченная пекинская капуста с травами – это то, что должно быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Смачненьке". Интересно Эта паста спасет всегда: легкая закуска из свеклы, которая порадует итальянскими нотками Рецепт запеченной пекинской капусты Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 пекинская капуста;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка меда;

– прованские травы, любимые специи и соль по вкусу. Приготовление: Капусту нарезаем кружочками по 2 – 3 сантиметра толщиной. Хвостик и кочан лучше убрать. Смешиваем масло, соевый соус и мед. Противень застилаем пергаментом, выкладываем кружочки капусты и смазываем соусом. Сверху посыпаем любимыми специями и травами. Выпекаем 20 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! С семгой и сливками: таких вкусных драники вы еще точно не ели.