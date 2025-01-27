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27 января 2025, 22:35
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Попробуете раз – влюбитесь навсегда: запекаем пекинскую капусту – заменит любой салат

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пекинская капуста не только полезная, но и очень вкусная. Нужно всего несколько ингредиентов, чтобы превратить ее во вкусное и особенное блюдо.

Запеченная пекинская капуста с травами – это то, что должно быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Смачненьке".

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Рецепт запеченной пекинской капусты

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 пекинская капуста;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка меда;
– прованские травы, любимые специи и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту нарезаем кружочками по 2 – 3 сантиметра толщиной. Хвостик и кочан лучше убрать.
  2. Смешиваем масло, соевый соус и мед.
  3. Противень застилаем пергаментом, выкладываем кружочки капусты и смазываем соусом.
  4. Сверху посыпаем любимыми специями и травами.
  5. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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