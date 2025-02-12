Таким позавидуют даже американцы: готовим ковбойские крылышки в пикантном соусе

Запеченные крылышки всегда рады видеть на столе. Особенно, когда у них хрустящая корочка, а вкус дополняет нежный соус.

Если правильно угадать со специями и соусом, то каждый кусочек крылышек будет смаковать просто божественно. Вам точно понравится "ковбойский" вариант, который получил популярность во всем мире, передает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Рецепт ковбойских крылышек

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки молотого перца.

Для ковбойского соуса:

– 4 столовые ложки растопленного сливочного масла;

– 1 столовая ложка мелко нарезанной свежей петрушки;

– 1 столовая ложка мелко нарезанного лука;

– 1 измельченный зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;

– 1 чайная ложка копченой паприки,

– 1/4 чайной ложки соли,

– 1/8 чайной ложки красного перца.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 220 градусов и подготовьте противень, укрыв его фольгой. Хорошо просушите куриные крылышки бумажным полотенцем, приправьте их солью и перцем. Выложите крылышки шкуркой вверх на решетку и запекайте примерно 45 – 50 минут, чтобы достичь хрустящей корочки. Пока крылышки готовятся, сделайте ковбойский соус. В большой миске смешайте растопленное масло с петрушкой, луком, чесноком, горчицей, лимонным соком, копченой паприкой, солью и красным перцем. Когда крылышки будут готовы, переложите их в миску с ковбойским соусом тщательно перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек масла.

Приятного аппетита!

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