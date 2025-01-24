24 января 2025, 17:39
Запеченный картофель с беконом: невероятная вкуснятина на ужин
Запеченный картофель с беконом является отличным вариантом для тех, кто ищет идеи для ужина. Лучшего сочетания для семейной трапезы и не придумать.
Вы только представьте – хрустящая корочка, нежные кусочки бекона и сочный помидор. 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman делится рецептом запеченного картофеля с беконом.
Читайте также Ностальгическая закуска: самый ленивый рецепт сосисок в тесте, которые перенесут в беззаботное прошлое
Запеченный картофель с беконом
- Время: 1 час
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 картофелины;
– 50 граммов сыровяленого бекона;
– 1 помидор;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Выберите ровную картошку, хорошо помойте и просушите ее. Не чистите от кожуры.
- Возьмите картофелину и сделайте в ней поперечные надрезы. Только надрезайте не до конца картофелины.
- Бекон нарежьте тоненькими полосками, а помидор – кружочками. Возьмите картофелину и положите в каждый надрез по кусочку бекона, чередуя с ломтиками помидора.
- Сверху нафаршированную картофелину надо смазать майонезом. Также по желанию можете посыпать ее твердым сыром.
- Положите ее в форму для запекания, застеленную пергаментом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте картофель в течение 40 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пасту с креветками.