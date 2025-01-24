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24 января 2025, 17:39
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Запеченный картофель с беконом: невероятная вкуснятина на ужин

Марта Касиянчук

Запеченный картофель с беконом является отличным вариантом для тех, кто ищет идеи для ужина. Лучшего сочетания для семейной трапезы и не придумать.

Вы только представьте – хрустящая корочка, нежные кусочки бекона и сочный помидор. 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman делится рецептом запеченного картофеля с беконом.

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Запеченный картофель с беконом

  • Время: 1 час
  • Порции: 2

Ингредиенты: 
– 2 картофелины;
– 50 граммов сыровяленого бекона;
– 1 помидор;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Выберите ровную картошку, хорошо помойте и просушите ее. Не чистите от кожуры.
     
  2. Возьмите картофелину и сделайте в ней поперечные надрезы. Только надрезайте не до конца картофелины.
     
  3. Бекон нарежьте тоненькими полосками, а помидор – кружочками. Возьмите картофелину и положите в каждый надрез по кусочку бекона, чередуя с ломтиками помидора.
     
  4. Сверху нафаршированную картофелину надо смазать майонезом. Также по желанию можете посыпать ее твердым сыром.
     
  5. Положите ее в форму для запекания, застеленную пергаментом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте картофель в течение 40 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

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