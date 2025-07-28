28 июля, 17:41
Блюдо, которое захочется повторить: сочная запеканка из кукурузы и сыра
Основні тези
- Кукурузная запеканка – это сытное блюдо без мяса, с добавлением сыра и яиц.
- Она идеально подойдет как самостоятельно, так и с гарниром.
Кукурузная запеканка – удобный выбор для тех, кто ищет сытный обед или ужин из легкодоступных ингредиентов. Хотя это блюдо не содержит мяса, оно является сытным и питательным благодаря добавлению сыра и яиц.
Это блюдо из кукурузы идеально подойдет как самостоятельно, так и как дополнение к гарниру. Рецептом запеканки из кукурузы делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Как сделать запеканку из кукурузы?
- Время: 45 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 2 томата;
– 300 граммов консервированной кукурузы;
– 4 столовые ложки муки кукурузной;
– 125 граммов твердого сыра;
– 1 чайная ложка карри;
– соль, перец черный – по вкусу.
Приготовление:
- Порежьте помидоры пополам, выньте семена и нарежьте мякоть кубиками. Отцедите жидкость из кукурузы. Сыр натрите на крупной терке.
- Соедините кукурузу, помидоры, натертый сыр и карри-порошок в большой миске. Всыпьте муку к смеси, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Добавьте яйца, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте ложкой или венчиком.
- Застелите форму для запекания пергаментом и выложите туда массу. Выпекайте в разогретой до 160 – 170 градусов духовке около 30 минут. Поверхность должна стать золотистой и упругой. Дайте остыть и нарезайте.
Приятного аппетита!
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