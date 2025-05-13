На гренки, в салат и просто так: как засолить красную рыбу, чтобы была лучше магазинной
Многие из опытных хозяек открывают для себя, что засолка красной рыбы в домашних условиях обходится значительно дешевле, чем приобретение в магазинах. Кроме того, этот метод позволяет быть уверенными в качестве и составе продукта.
Здесь главное – выбрать самый аппетитный рецепт маринада для лососевых. Именно таким рецептом соления красной рыбы делится 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua.
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Как засолить красную рыбу дома
- Время: 10 минут (5 – 12 часов засолки)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм красной рыбы (филе);
– 4 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– цедра одного лимона;
– 20 граммов свежего укропа;
– 0,5 – 1 столовую ложку коньяка.
Приготовление:
- Обработайте рыбу. Это может быть горбуша, семга или форель. Удобнее сразу готовить филе, причем среднего размера.
- Смешайте соль и сахар и натрите рыбу этой смесью.
- Так же сделайте с измельченной лимонной цедрой и укропом.
- Натерев рыбу смесью специй, положите ее в контейнер или миску и полейте коньяком. Накройте крышкой или пищевой пленкой, но так, чтобы оставался доступ воздуха.
- Поставьте ее в холодильник. Слабосоленая рыба будет готова через 5 часов. Полностью просоленная рыба получится за 12 часов.
Приятного аппетита!
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