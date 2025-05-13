На гренки, в салат и просто так: как засолить красную рыбу, чтобы была лучше магазинной

Многие из опытных хозяек открывают для себя, что засолка красной рыбы в домашних условиях обходится значительно дешевле, чем приобретение в магазинах. Кроме того, этот метод позволяет быть уверенными в качестве и составе продукта.

Здесь главное – выбрать самый аппетитный рецепт маринада для лососевых. Именно таким рецептом соления красной рыбы делится 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua. Читайте также Эта закуска в слоеном тесте станет звездой стола: рецепт, который будут умолять все подруги Как засолить красную рыбу дома Время: 10 минут (5 – 12 часов засолки)

10 минут (5 – 12 часов засолки) Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 килограмм красной рыбы (филе);

– 4 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– цедра одного лимона;

– 20 граммов свежего укропа;

– 0,5 – 1 столовую ложку коньяка. Приготовление: Обработайте рыбу. Это может быть горбуша, семга или форель. Удобнее сразу готовить филе, причем среднего размера.

Смешайте соль и сахар и натрите рыбу этой смесью.

Так же сделайте с измельченной лимонной цедрой и укропом.

Натерев рыбу смесью специй, положите ее в контейнер или миску и полейте коньяком. Накройте крышкой или пищевой пленкой, но так, чтобы оставался доступ воздуха.

Поставьте ее в холодильник. Слабосоленая рыба будет готова через 5 часов. Полностью просоленная рыба получится за 12 часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и самый вкусный маринованный лук для шашлыка.