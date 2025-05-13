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13 мая, 15:49
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На гренки, в салат и просто так: как засолить красную рыбу, чтобы была лучше магазинной

Марта Касиянчук

Многие из опытных хозяек открывают для себя, что засолка красной рыбы в домашних условиях обходится значительно дешевле, чем приобретение в магазинах. Кроме того, этот метод позволяет быть уверенными в качестве и составе продукта.

Здесь главное – выбрать самый аппетитный рецепт маринада для лососевых. Именно таким рецептом соления красной рыбы делится 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua.

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Как засолить красную рыбу дома

  • Время: 10 минут (5 – 12 часов засолки)
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм красной рыбы (филе);
– 4 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– цедра одного лимона;
– 20 граммов свежего укропа;
– 0,5 – 1 столовую ложку коньяка.

Приготовление:

  1. Обработайте рыбу. Это может быть горбуша, семга или форель. Удобнее сразу готовить филе, причем среднего размера.
     
  2. Смешайте соль и сахар и натрите рыбу этой смесью.
     
  3. Так же сделайте с измельченной лимонной цедрой и укропом.
     
  4. Натерев рыбу смесью специй, положите ее в контейнер или миску и полейте коньяком. Накройте крышкой или пищевой пленкой, но так, чтобы оставался доступ воздуха.
     
  5. Поставьте ее в холодильник. Слабосоленая рыба будет готова через 5 часов. Полностью просоленная рыба получится за 12 часов.

Приятного аппетита!

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