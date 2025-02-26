Разлетаются на "ура": готовим домашние заварные пирожки как у бабушки
Заварные пирожки с картошкой уже давно полюбились множеству семей. Это блюдо вызывает у многих теплые воспоминания о детстве, ведь когда-то именно такие готовила каждая бабушка. Они мягкие, аппетитные, с хрустящей корочкой, окутывающей нежную начинку.
Идеально подходят как для завтрака, так и для быстрых перекусов, а готовятся просто и быстро. Рецептом заварных дрожжевых пирожков делится 24 Канал со ссылкой на Instagram @mamanata.food.
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Заварные пирожки с картошкой – рецепт
- Время: 1 час
- Порции: 1 (примерно 20 – 25 штук)
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– щепотка соли;
– щепотка сахара;
– 25 граммов дрожжей;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 750 граммов муки;
– 250 миллилитров кипятка;
– масло для жарки.
Для начинки:
– 5 картофелин;
– 1 лук;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- В большую миску налейте теплое молоко и добавьте дрожжи, соль и сахар. Размешайте до полного растворения дрожжей.
- Просейте муку и постепенно добавляйте ее к молочно-дрожжевой смеси. Периодически перемешивайте.
- Отдельно вскипятите воду. Быстро влейте кипяток в тесто, одновременно замешивайте его ложкой.
- После охлаждения теста до комфортной температуры начинайте замешивать его руками. Добавьте масло и вымешивайте, пока тесто не станет мягким, эластичным и не будет липнуть к рукам.
- Присыпьте рабочую поверхность мукой и выложите тесто. Раскатайте его в виде колбаски и нарежьте на ровные кусочки. Каждый из них раскатайте в круглую основу для пирожка.
- На середину каждого кружочка выложите начинку – картофельное пюре с поджаренным луком, сливочным маслом и сметаной. Заверните края, формируя аккуратные пирожки.
- Разогрейте большую сковороду с достаточным количеством масла. Жарьте пирожки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Приятного аппетита!
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