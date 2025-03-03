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3 марта, 10:44
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А он знает толк в наслаждении: Эктор показал, как приготовить заварные пирожные с кремом пралине

Лилия Имбировская-Сиваковская

Десерты –это особый раздел кулинарии, который олицетворяет волшебные мгновения удовольствия. И нужно не так много усилий, чтобы родные и близкие в него буквально погрузились.

Нежные заварные пирожные с изысканным кремом – это удовольствие, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает почувствовать этот невероятный вкусовой опыт с рецептом Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт заварных пирожных с кремом пралине

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
тесто:
– 75 граммов сливочного масла;
– 250 миллилитров воды;
– 125 граммов муки;
– 2 – 3 яйца;
– щепотка соли;
пралине:
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов орехов;
заварной крем:
– 300 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
декор:
– черный шоколад.

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте масло, соль и воду, доведите до кипения.
  2. Добавьте муку, перемешайте и дайте остыть, затем вмешайте взбитые яйца.
  3. Переложите тесто в кондитерский мешок и сформируйте пирожные на противень.
  4. Выпекайте 15 минут при 190 градусах, затем еще 15 – 20 минут при 170 градусах. После выпекания оставьте в духовке на 10 минут.
  5. На сухой сковороде растопите сахар до карамельного состояния, добавьте орехи и перемешайте.
  6. Переложите массу на пергамент, дайте остыть, затем измельчите в блендере до состояния пасты.
  7. Молоко подогрейте до парения.
  8. В отдельной миске смешайте яйцо с крахмалом, тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая.
  9. Заварите крем до загустения, добавьте пралине и перемешайте.
  10. Наполните пирожные кремом, полейте растопленным черным шоколадом.

Приятного аппетита!

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