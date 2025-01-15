Раз – и вся семья сыта: вкуснейший завтрак из ветчины и картофеля

15 января 2025, 06:05
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Если у вас остался вареный картофель, вы можете приготовить просто изумительный завтрак. Он позволит быстро и без труда дать заряд на день для всей семьи.

Когда остается вареный картофель, чаще всего его просто обжаривают и подают с мясными блюдами. Однако есть куда лучший вариант – сытный завтрак родом из Англии. 24 Канал предлагает записать полезный рецепт от BBC Food.

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Рецепт сытного завтрака для всей семьи

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов вареного картофеля;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 нарезанная луковица;
– 1 нарезанный перец;
– 200 граммов ветчины (нарезаем небольшими кусочками);
– 4 яйца;
– соль и перец.

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель небольшими кусочками.

  2. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Жарьте картофельные кусочки примерно 6 – 8 минут, пока они не начнут золотиться, периодически помешивая.

  3. Добавьте лук и перец, осторожно обжаривайте до размягчения, при необходимости добавляйте немного больше масла.

  4. Добавьте ветчину и продолжайте готовить еще 2 -3 минуты, постоянно перемешивая.

  5. Сделайте в смеси четыре углубления и разбейте яйцо в каждую ямку. Накройте сковороду крышкой или куском кухонной фольги и готовьте 5 – 7 минут на слабом или среднем огне, пока белок не застынет, а желток останется жидким.

  6. Перед подачей посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!

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