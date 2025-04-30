В весенне-летний сезон обязателен к приготовлению: самый вкусный рецепт зеленого борща
Борщ со щавелем – любимое традиционное блюдо украинцев, которое имеет популярность далеко за пределами Украины. Сварить зеленый борщ должен каждый хотя бы раз в течение весенне-летнего сезона.
Это первое блюдо можно приготовить как традиционную мясную версию, так и постную. Сегодня 24 Канал со ссылкой на BBC предлагает именно классический рецепт зеленого борща.
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Зеленый борщ – рецепт
- Время: 2 часа 10 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 600 граммов мяса (лучше всего свинины);
– 3 литра воды;
– 400 граммов картофеля;
– 1 морковь;
– 200 граммов щавеля;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок петрушки;
– несколько перьев зеленого лука;
– 4 яйца;
– 1 лавровый лист;
– 5 штук перца горошком;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Промойте мясо и залейте его 3 литрами воды. Варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Если на поверхности будет появляться пена – аккуратно соберите ее ложкой. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу.
- Выньте из мясного бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон.
- Почистите картофель и морковь, нарежьте овощи кубиками, высыпьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности. Это примерно 20 – 30 минут.
- За это время отварите яйца. Почистите и порежьте по желанию – половинками или кружочками.
- Порежьте зелень – щавель, укроп, петрушку и зеленый лук.
- Когда овощи готовы – высыпайте порезанную зелень. Варите 3 минуты. После этого снимите с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут. Подавайте с яйцами и сметаной.
Приятного аппетита!
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