В весенне-летний сезон обязателен к приготовлению: самый вкусный рецепт зеленого борща

Борщ со щавелем – любимое традиционное блюдо украинцев, которое имеет популярность далеко за пределами Украины. Сварить зеленый борщ должен каждый хотя бы раз в течение весенне-летнего сезона.

Это первое блюдо можно приготовить как традиционную мясную версию, так и постную. Сегодня 24 Канал со ссылкой на BBC предлагает именно классический рецепт зеленого борща.

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Зеленый борщ – рецепт

Время: 2 часа 10 минут

2 часа 10 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 600 граммов мяса (лучше всего свинины);

– 3 литра воды;

– 400 граммов картофеля;

– 1 морковь;

– 200 граммов щавеля;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок петрушки;

– несколько перьев зеленого лука;

– 4 яйца;

– 1 лавровый лист;

– 5 штук перца горошком;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Промойте мясо и залейте его 3 литрами воды. Варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Если на поверхности будет появляться пена – аккуратно соберите ее ложкой. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу.

Выньте из мясного бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон.

Почистите картофель и морковь, нарежьте овощи кубиками, высыпьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности. Это примерно 20 – 30 минут.

За это время отварите яйца. Почистите и порежьте по желанию – половинками или кружочками.

Порежьте зелень – щавель, укроп, петрушку и зеленый лук.

Когда овощи готовы – высыпайте порезанную зелень. Варите 3 минуты. После этого снимите с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут. Подавайте с яйцами и сметаной.

Приятного аппетита!

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