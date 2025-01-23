Они лучше привычных: рецепт аппетитных жареных пельменей с сыром

Пельмени входят в перечень любимых блюд каждого украинца. Однако всегда есть возможность улучшить их вкус, и жарка – один из них.

Если вам хочется разнообразить свое повседневное меню, жареные пельмени станут отличным выбором для этого случая. Особенно вам понравится аппетитная корочка, которая придаст блюду непревзойденных ноток. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала food.net.ua.

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Рецепт жареных пельменей

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов пельменей;

– 80 граммов твердого сыра;

– 200 миллилитров воды;

– 20 граммов масла;

– зелень – по вкусу;

– соль – по вкусу;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите обычные замороженные пельмени. Предварительная разморозка не нужна, будем готовить их сразу из морозилки. Выберите любой сыр, который вам нравится, главное, чтобы он легко натирался на терке и быстро плавился. На разогретую сковороду налейте немного масла и выложите замороженные пельмени. Обжаривайте их 2 – 3 минуты до появления золотистой корочки. Затем влейте в сковороду горячую воду. Добавьте немного соли и специй. Накройте сковороду крышкой и готовьте пельмени на слабом огне в течение 10 минут, периодически помешивая. Во время приготовления пельмени увеличатся в размере, станут мягкими и аппетитными. Обильно посыпьте пельмени натертым сыром. Накройте крышкой и оставьте на огне еще на несколько минут, пока сыр полностью не расплавится. Жареные пельмени с сыром готовы! Украсьте их свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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