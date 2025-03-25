"Жаворонки" из теста: готовим традиционную украинскую выпечку – весна без них не та
"Жаворонки" – традиционная украинская весенняя выпечка. Ее обычно готовят к таким знаменательным событиям, как Сретение, Сорок святых и Пасха. Несмотря на региональные различия, один аспект остается неизменным: их замечательный вкус продолжает очаровывать всех.
Также таким образом наши предки в разных регионах Украины встречали птиц из теплых краев. Предлагаем приготовить "Жаворонков" и вам – рецептом поделиться 24 Канал со ссылкой на Shuba !
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"Жаворонки" из теста – рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплой воды;
– 5 граммов дрожжей сухих;
– 500 граммов муки;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 50 миллилитров масла;
– 75 граммов сахара;
– сахар ванильный – по вкусу;
– желтки – по вкусу.
Приготовление:
- К теплой воде всыпьте дрожжи и сахар. Просейте половину от общей массы муки, слегка перемешайте и оставьте раствор на 15 – 20 минут в теплом месте.
- В раствор, в котором появилась характерная пенная шапочка, влейте масло, всыпьте соль и просейте остальную муку. Замешайте мягкое тесто, прикройте полотенцем и оставьте на 40 минут, обомните и оставьте еще на 40 минут.
- Хорошо подошедшее тесто, обомните и поделите на 10 – 12 одинаковых частей. Сформируйте из теста колбаски примерно 20 – 25 сантиметров длиной. По краям колбаска должна быть немного толще, чем в центре.
- Колбаску завяжите в узел. Отрежьте немного теста с хвостика и головы и сформируйте из отрезанного теста маленькую колбаску и подложите под ту сторону птички, на которую она переваливается. Один из кончиков этого узла заострить – это будет голова птички. Другой расплескайте и сделайте надрезы – это хвостик.
- Вставьте глазки – в зависимости от размера птички, это могут быть изюм или их кусочки. Можно прикрепить и кусочки теста, окрашенные в темный цвет пищевым красителем. Оставьте птичек еще на 30 минут. По желанию смазать желтком и посыпьте сахаром, маком, корицей и тому подобное.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте птичек 15 – 20 минут.
Готово!
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