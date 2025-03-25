Також у такий спосіб наші предки в різних регіонах України зустрічали птахів із вирієм. Пропонуємо приготувати "Жайворонків" і вам – рецептом поділитися 24 Канал з посиланням на Shuba !
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"Жайворонки" з тіста – рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 5 грамів дріжджів сухих;
– 500 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 50 мілілітрів олії;
– 75 грамів цукру;
– цукор ванільний – на смак;
– жовтки – на смак.
Приготування:
- До теплої води всипте дріжджі та цукор. Просійте половину від загальної маси борошна, злегка перемішайте і залиште розчин на 15 – 20 хвилин у теплому місці.
- У розчин, в якому з'явилася характерна пінна шапочка, влийте олію, всипте сіль та просіть решту борошна. Замішайте м'яке тісто, відкрийте рушником та залиште на 40 хвилин, обімніть та залиште ще на 40 хвилин.
- Тісто, що добре підійшло, обімніть і поділіть на 10 – 12 однакових частин. Сформуйте з тіста ковбаски приблизно 20 – 25 сантиметрів завдовжки. По краях ковбаска має бути трішки товстіша, ніж у центрі.
- Ковбаску зав'яжіть у вузол. Відріжте трішки тіста з хвостика та голови і сформуйте з відрізаного тіста маленьку ковбаску та підкладіть під той бік пташки, на яку вона перевалюється. Один із кінчиків цього вузла загострити – це буде голова пташки. Інший розплескайте та зробіть надрізи — це хвостик.
- Вставте оченята – залежно від розміру пташки, це можуть бути родзинки чи їх шматочки. Можна прикріпити і шматочки тіста, пофарбовані в темний колір харчовим барвником. Залиште пташок ще на 30 хвилин. За бажанням змастити жовтком і посипте цукром, маком, корицею тощо.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте пташок 15 – 20 хвилин.
Готово!
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