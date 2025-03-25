Також у такий спосіб наші предки в різних регіонах України зустрічали птахів із вирієм. Пропонуємо приготувати "Жайворонків" і вам – рецептом поділитися 24 Канал з посиланням на Shuba !

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"Жайворонки" з тіста – рецепт

Час: 1 година 20 хвилин

Порції: 8

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплої води;

– 5 грамів дріжджів сухих;

– 500 грамів борошна;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 50 мілілітрів олії;

– 75 грамів цукру;

– цукор ванільний – на смак;

– жовтки – на смак.

Приготування:

До теплої води всипте дріжджі та цукор. Просійте половину від загальної маси борошна, злегка перемішайте і залиште розчин на 15 – 20 хвилин у теплому місці.

У розчин, в якому з'явилася характерна пінна шапочка, влийте олію, всипте сіль та просіть решту борошна. Замішайте м'яке тісто, відкрийте рушником та залиште на 40 хвилин, обімніть та залиште ще на 40 хвилин.

Тісто, що добре підійшло, обімніть і поділіть на 10 – 12 однакових частин. Сформуйте з тіста ковбаски приблизно 20 – 25 сантиметрів завдовжки. По краях ковбаска має бути трішки товстіша, ніж у центрі.

Ковбаску зав'яжіть у вузол. Відріжте трішки тіста з хвостика та голови і сформуйте з відрізаного тіста маленьку ковбаску та підкладіть під той бік пташки, на яку вона перевалюється. Один із кінчиків цього вузла загострити – це буде голова пташки. Інший розплескайте та зробіть надрізи — це хвостик.

Вставте оченята – залежно від розміру пташки, це можуть бути родзинки чи їх шматочки. Можна прикріпити і шматочки тіста, пофарбовані в темний колір харчовим барвником. Залиште пташок ще на 30 хвилин. За бажанням змастити жовтком і посипте цукром, маком, корицею тощо.

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте пташок 15 – 20 хвилин.

Готово!