Также таким образом наши предки в разных регионах Украины встречали птиц из теплых краев. Предлагаем приготовить "Жаворонков" и вам – рецептом поделиться 24 Канал со ссылкой на Shuba !

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"Жаворонки" из теста – рецепт

Время: 1 час 20 минут

Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплой воды;

– 5 граммов дрожжей сухих;

– 500 граммов муки;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 50 миллилитров масла;

– 75 граммов сахара;

– сахар ванильный – по вкусу;

– желтки – по вкусу.

Приготовление:

К теплой воде всыпьте дрожжи и сахар. Просейте половину от общей массы муки, слегка перемешайте и оставьте раствор на 15 – 20 минут в теплом месте.

В раствор, в котором появилась характерная пенная шапочка, влейте масло, всыпьте соль и просейте остальную муку. Замешайте мягкое тесто, прикройте полотенцем и оставьте на 40 минут, обомните и оставьте еще на 40 минут.

Хорошо подошедшее тесто, обомните и поделите на 10 – 12 одинаковых частей. Сформируйте из теста колбаски примерно 20 – 25 сантиметров длиной. По краям колбаска должна быть немного толще, чем в центре.

Колбаску завяжите в узел. Отрежьте немного теста с хвостика и головы и сформируйте из отрезанного теста маленькую колбаску и подложите под ту сторону птички, на которую она переваливается. Один из кончиков этого узла заострить – это будет голова птички. Другой расплескайте и сделайте надрезы – это хвостик.

Вставьте глазки – в зависимости от размера птички, это могут быть изюм или их кусочки. Можно прикрепить и кусочки теста, окрашенные в темный цвет пищевым красителем. Оставьте птичек еще на 30 минут. По желанию смазать желтком и посыпьте сахаром, маком, корицей и тому подобное.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте птичек 15 – 20 минут.

Готово!