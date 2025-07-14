Пальчики оближешь: самое простое "Птичье молоко" – без выпекания и теста
- Желе – это замечательный десерт для тех, кто не любит заморачиваться с рецептами, но хочет чего-то домашнего и сладкого.
- "Птичье молоко" – десерт без выпекания, который состоит из сливочно-сметанного и шоколадного слоев.
"Птичье молоко" – свежий и нежный десерт, который завоевывает популярность благодаря простоте приготовления и великолепному вкусу. Это лакомство состоит из двух разных слоев: сливочно-сметанного и шоколадного.
Этот простой в приготовлении десерт требует минимум времени и усилий, что делает его идеальным выбором для занятых хозяек. 24 Канал со ссылкой на Instagram @cook_julija_simonchuk делится рецептом "Птичьего молока" без выпечки и теста.
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Как приготовить летний десерт "Птичье молоко"?
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 800 граммов сметаны;
– 220 граммов сахарной пудры;
– 30 граммов желатина;
– 300 миллилитров воды;
– 40 граммов какао.
Как приготовить летний десерт "Птичье молоко": смотрите видео
Приготовление:
- Для сметанного слоя 15 граммов желатина залейте 150 миллилитрами воды и оставьте набухать.
- К 400 граммам сметаны добавьте 100 граммов сахарной пудры, перемешайте. Набухший желатин растопите, остудите и добавьте к сметане, перемешайте. Разлейте в формы и дайте остыть.
- Остальные 15 граммов желатина залейте водой, оставшейся, дайте набухнуть. К оставшимся 400 граммам сметаны добавьте 120 грамм сахарной пудры и какао, перемешайте и добавьте желатин – разбухший, растопленный, холодный.
- Перемешайте и залейте поверх сметанного слоя. Дайте остыть и смакуйте.
Приятного аппетита!
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