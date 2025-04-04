4 апреля, 14:20
Идеи пасхальных яиц на Пасху: как легко покрасить яйца в желто-голубые цвета
Домашние пасхальные яйца являются вторым по значимости блюдом на пасхальном столе, после кулича. Тем, кто хочет добавить ярких красок в свой праздник, стоит использовать натуральные красители, такие как куркума, свекольный сок, луковая шелуха и фиолетовая капуста.
24 Канал предлагает приготовить оригинальные желто-голубые пасхальные яйца. Рецептом поделилась в Instagram @diana_kulikovska.
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Желто-голубые яйца для Пасхи
Ингредиенты:
– белые яйца;
– куркума;
– фиолетовая капуста;
– вода;
– уксус;
– масло
Как покрасить яйца: смотрите видео
Приготовление:
- Яйца помойте.
- В воду добавьте куркуму, яйца и 1 столовую ложку уксуса и готовьте 10 минут.
- Яйца с капустой готовьте также на маленьком огне с 1 ложкой уксуса, тоже 10 минут.
- Оставьте оба вида яиц в этой воде на всю ночь.
- Утром достаньте и сверху смажьте маслом.
Готово!
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