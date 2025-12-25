Насолода зимового чаювання: робимо бісквітний рулет, який перевершить усі магазинні солодощі

Коли надворі холодно, затишне чаювання неабияк покращить настрій. А довершити його потрібно неперевершеним рулетиком.

Цей рулет настільки смачний, що вам захочеться готувати його за кожної можливості. А нотки кориці в ньому додають того самого зимового відчуття затишку, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати рулет з яблуками, корицею та шоколадом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

Бісквіт:

– 6 яєць;

– 180 грамів цукру;

– 160 – 180 грамів просіяного борошна.

Яблучна начинка:

– 3 – 4 яблука;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 чайні ложки кориці;

– 10 грамів вершкового масла.

Пропитка:

– 200 мілілітрів вершків;

– 150 – 200 грамів згущеного молока.

Для верху:

– 80 – 100 грамів шоколаду.

Готуємо найсмачніший рулет до чаю: відео

Приготування:

Яйця збийте з цукром до пишної світлої маси. Обережно введіть просіяне борошно, перемішуючи лопаткою. Тісто викладіть на деко з пергаментом і випікайте при 180 градусах 10 – 12 хвилин до легкого рум’янцю. Яблука очистіть, наріжте шматочками й протушіть на вершковому маслі з цукром і корицею до м’якості, після чого дайте начинці трохи охолонути. Вершки з’єднайте зі згущеним молоком до рідкої кремової консистенції. Готовий бісквіт злегка остудіть, рівномірно просочіть вершковою сумішшю, викладіть яблучну начинку та обережно скрутіть у рулет. Шоколад розтопіть і полийте ним рулет зверху. За бажанням перед подачею охолодіть.

Як не зіпсувати бісквіт?

Інгредієнти для бісквіта – тільки кімнатної температури. Так ви точно отримаєте повітряне тісто, радить Przyslij przepis.

А відкривати духовку можна лише наприкінці випікання. Мить нетерплячості може обернутися опаданням бісквіта, і виправити ситуацію вже буде неможливо.

