Насолода зимового чаювання: робимо бісквітний рулет, який перевершить усі магазинні солодощі
- Рецепт бісквітного рулета з яблуками, корицею та шоколадом для зимового чаювання.
- Інгредієнти включають яйця, цукор, борошно, яблука, вершкове масло, вершки, згущене молоко та шоколад.
Коли надворі холодно, затишне чаювання неабияк покращить настрій. А довершити його потрібно неперевершеним рулетиком.
Цей рулет настільки смачний, що вам захочеться готувати його за кожної можливості. А нотки кориці в ньому додають того самого зимового відчуття затишку, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати рулет з яблуками, корицею та шоколадом?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
Бісквіт:
– 6 яєць;
– 180 грамів цукру;
– 160 – 180 грамів просіяного борошна.
Яблучна начинка:
– 3 – 4 яблука;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 чайні ложки кориці;
– 10 грамів вершкового масла.
Пропитка:
– 200 мілілітрів вершків;
– 150 – 200 грамів згущеного молока.
Для верху:
– 80 – 100 грамів шоколаду.
Готуємо найсмачніший рулет до чаю: відео
Приготування:
- Яйця збийте з цукром до пишної світлої маси. Обережно введіть просіяне борошно, перемішуючи лопаткою.
- Тісто викладіть на деко з пергаментом і випікайте при 180 градусах 10 – 12 хвилин до легкого рум’янцю.
- Яблука очистіть, наріжте шматочками й протушіть на вершковому маслі з цукром і корицею до м’якості, після чого дайте начинці трохи охолонути.
- Вершки з’єднайте зі згущеним молоком до рідкої кремової консистенції.
- Готовий бісквіт злегка остудіть, рівномірно просочіть вершковою сумішшю, викладіть яблучну начинку та обережно скрутіть у рулет.
- Шоколад розтопіть і полийте ним рулет зверху. За бажанням перед подачею охолодіть.
Як не зіпсувати бісквіт?
Інгредієнти для бісквіта – тільки кімнатної температури. Так ви точно отримаєте повітряне тісто, радить Przyslij przepis.
А відкривати духовку можна лише наприкінці випікання. Мить нетерплячості може обернутися опаданням бісквіта, і виправити ситуацію вже буде неможливо.
