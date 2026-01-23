Швидкий салат з запеченого буряка: ідеально доповнить будь-яку трапезу
- Салат з запеченого буряка можна приготувати за 10 хвилин.
- Основні інгредієнти: запечений буряк, консервована кукурудза, зелена цибуля, заправка з сметани, гірчиці в зернах, солі та перцю.
Салат з буряка – це завжди про легкість приготування та довершений смак. Зберігайте ще один рецепт, який точно стане вам у пригоді.
Сучасний ритм життя передбачає багато клопотів, тому не потрібно додавати собі зайвих турбот ще й на кухні. Цей салат – чудова знахідка, яка стане вашим буденним джерелом енергії, розповідає TikTok air.hrum.
Як зробити салат із запеченого буряка?
- Час: 10 хвилин + запікання буряка
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– запечений буряк;
– консервована кукурудза;
– зелена цибуля;
заправка:
– сметана;
– гірчиця в зернах;
– сіль та перець до смаку.
Готуємо салат, який приємно здивує: відео
Приготування:
- Буряк запікаємо у мультипечі при 180 градусах 50 хвилин. Можна також запекти його в духовці.
- Нарізаємо буряк кубиками, змішуємо з кукурудзою та цибулею.
- Змішуємо всі інгредієнти для заправки і заправляємо салат.
Який буряк обирати для салату?
Краще надати перевагу малим або середнім плодам. Обирайте буряк круглої форми – довгасті бувають менш солодкими, розповідає Haps.
Якщо купуєте буряк на ринку, подивіться на його зріз. Чим він темніший – тим солодший на смак.
