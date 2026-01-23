Укр Рус
23 січня, 14:41
2

Швидкий салат з запеченого буряка: ідеально доповнить будь-яку трапезу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з запеченого буряка можна приготувати за 10 хвилин.
  • Основні інгредієнти: запечений буряк, консервована кукурудза, зелена цибуля, заправка з сметани, гірчиці в зернах, солі та перцю.

Салат з буряка – це завжди про легкість приготування та довершений смак. Зберігайте ще один рецепт, який точно стане вам у пригоді.

Сучасний ритм життя передбачає багато клопотів, тому не потрібно додавати собі зайвих турбот ще й на кухні. Цей салат – чудова знахідка, яка стане вашим буденним джерелом енергії, розповідає TikTok air.hrum

Як зробити салат із запеченого буряка? 

  • Час: 10 хвилин + запікання буряка
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– запечений буряк;
– консервована кукурудза;
– зелена цибуля;
заправка: 
– сметана;
– гірчиця в зернах;
– сіль та перець до смаку. 

Готуємо салат, який приємно здивує: відео

Приготування

  1. Буряк запікаємо у мультипечі при 180 градусах 50 хвилин. Можна також запекти його в духовці.
  2. Нарізаємо буряк кубиками, змішуємо з кукурудзою та цибулею.
  3. Змішуємо всі інгредієнти для заправки і заправляємо салат. 

Який буряк обирати для салату? 

Краще надати перевагу малим або середнім плодам. Обирайте буряк круглої форми – довгасті бувають менш солодкими, розповідає Haps

Якщо купуєте буряк на ринку, подивіться на його зріз. Чим він темніший – тим солодший на смак. 

