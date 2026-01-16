Укр Рус
16 січня, 17:01
Салат "Графиня" перевершив "Шубу": салат з буряка, в який ви закохаєтесь

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Графиня" готується з варених буряків, плавлених сирків, часнику, майонезу та горіхів.
  • Буряк можна швидко приготувати у мікрохвильовці за 10-15 хвилин.

Салат з буряком – це смачно, дешево та завжди доречно. Забудьте про "Шубу" – у вас буде новий фаворит.

Смачний салат, який не потребує витрат грошей та часу, повинен бути у збереженнях кожної господині. Це ідеальна опція сьогодні, коли клопоти та відсутність світла не дають можливості довго чаклувати на кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Як приготувати салат "Графиня"? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 6 варених буряків;
– 5 плавлених сирків;
– 3 зубчики часнику;
– 150 грамів майонезу;
– 2 столові ложки горіхів. 

Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"

  1. Буряк відтискаємо і відтискаємо від зайвої рідини.
  2. Натираємо сирки, продавлюємо до них часник та заправляємо майонезом.
  3. Складаємо шарами буряк – начинка, зверху прикрашаємо горіхами.
  4. Подаємо з фаршированими яйцями. 

Як швидко приготувати буряк? 

Коли на рахунку кожна хвилина – важливо вміти швидко приготувати будь-який продукт. Буряк теж можна приготувати швидко у мікрохвильовці, розповідає Smakosze.

Овочі миємо, кладемо у скляний посуд, додаємо трішки води – і ставимо на повну потужність. 10 – 15 хвилин – і буряк готовий!

