Усі обожнюють салат "Галицький": улюблені інгредієнти в одній тарілці
- Салат "Галицький" готується з салямі, сиру, варених яєць, маринованих грибів, червоної цибулі та консервованої кукурудзи, заправляється майонезом.
- При купівлі ковбаси ретельно вивчіть склад продукції.
Яскравий салат – це можливість подарувати собі свято в будь-яку мить. Тим паче, що для цього не потрібні дорогі інгредієнти чи складні маніпуляції.
Магія цього салату – він ідеально поєднується з будь-якими стравами і ніколи не "приїдається". Готуйте його хоч через день – кожен раз буде наче першим, переконує портал "Господинька".
Як приготувати салат "Галицький"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів салямі або копченої ковбаси;
– 200 грамів твердого сиру;
– 5 варених яєць;
– 800 грамів маринованих грибів;
– 1 червона цибуля;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Свято на кожен день / Фото "Господинька"
Приготування:
- Ковбасу, сир, яйця та мариновані гриби нарізаємо кубиками.
- Так само дрібно нарізаємо цибулю і все перемішуємо.
- Заправляємо майонезом, солимо, перчимо і ще раз перемішуємо.
На що звертати увагу при купівлі ковбаси?
Добре вивчіть склад продукту. В ньому не повинно бути сої, крохмалю чи м'яса механічного обвалювання, підказує портал Pysznosci.
А ще про якість продукції гучно говорить оболонка – вона повинна щільно прилягати до ковбаси. Якщо оболонка "зморщена" або відстає – ковбаса пересохла або неправильно зберігалася. Якщо на поверхні є слиз чи наліт – не купуйте такий товар у жодному випадку.
