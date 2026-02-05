Усі обожнюють салат "Галицький": улюблені інгредієнти в одній тарілці

Яскравий салат – це можливість подарувати собі свято в будь-яку мить. Тим паче, що для цього не потрібні дорогі інгредієнти чи складні маніпуляції.

Магія цього салату – він ідеально поєднується з будь-якими стравами і ніколи не "приїдається". Готуйте його хоч через день – кожен раз буде наче першим, переконує портал "Господинька".

Як приготувати салат "Галицький"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів салямі або копченої ковбаси;

– 200 грамів твердого сиру;

– 5 варених яєць;

– 800 грамів маринованих грибів;

– 1 червона цибуля;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Свято на кожен день / Фото "Господинька"

Приготування:

Ковбасу, сир, яйця та мариновані гриби нарізаємо кубиками. Так само дрібно нарізаємо цибулю і все перемішуємо. Заправляємо майонезом, солимо, перчимо і ще раз перемішуємо.

На що звертати увагу при купівлі ковбаси?

Добре вивчіть склад продукту. В ньому не повинно бути сої, крохмалю чи м'яса механічного обвалювання, підказує портал Pysznosci.

А ще про якість продукції гучно говорить оболонка – вона повинна щільно прилягати до ковбаси. Якщо оболонка "зморщена" або відстає – ковбаса пересохла або неправильно зберігалася. Якщо на поверхні є слиз чи наліт – не купуйте такий товар у жодному випадку.

