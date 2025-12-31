Укр Рус
31 грудня, 22:05
2

Останній крабовий акцент свята: салат на Новий рік, інгредієнти на який у вас вже є

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Крабові палички є основним інгредієнтом новорічних салатів.
  • Для приготування знадобляться крабові палички, консервована кукурудза, варені яйця, плавлені сирки, майонез і зелена цибуля.

Вже за кілька годин настане новий 2026 рік. Тривають останні приготування – і це чудова нагода додати святу улюбленого смаку.

Крабові палички – один з головних акцентів новорічного застілля. Тож якщо у вас ще залишилося кілька штучок – 24 Канал пропонує скористатися рецептом з інстаграму Юлії Чумак

Як приготувати крабовий салат? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 200 – 220 грамів крабових паличок; 
– 1/2 банки консервованої кукурудзи; 
– 4 варені курячі яйця; 
– 2 – 3 плавлені сирки; 
– 100 грамів майонезу; 
– 1 невеликий пучок зеленої цибулі. 

Приготування: 

  1. Крабові палички розберіть на волокна або наріжте дуже тонкою соломкою та викладіть рівним шаром у салатник.
  2. Відварені й охолоджені яйця натріть на великій тертці, розподіліть поверх крабових паличок і нанесіть майонезну сіточку, регулюючи її кількість до смаку.
  3. Плавлені сирки натріть на тертці, рівномірно викладіть наступним шаром і знову злегка змастіть майонезом. Завершіть салат шаром зцідженої консервованої кукурудзи, акуратно розрівняйте та посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.
  4. Дайте салату кілька хвилин постояти, щоб шари поєдналися, після чого подавайте – страва виходить ніжною, свіжою та вдало підходить для святкового столу.

Як зробити салат ще смачнішим? 

Майонез – чудова та популярна заправка для крабового салату. Однак його можна зробити ще смачнішим, розповідає Smakosze

Для цього треба додати до майонезу чайну ложку гірчиці у зернах. Вона надасть страві яскравих відтінків та неповторного смаку.

Що ще готувати на свято? 