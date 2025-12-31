Останній крабовий акцент свята: салат на Новий рік, інгредієнти на який у вас вже є

Вже за кілька годин настане новий 2026 рік. Тривають останні приготування – і це чудова нагода додати святу улюбленого смаку.

Крабові палички – один з головних акцентів новорічного застілля. Тож якщо у вас ще залишилося кілька штучок – 24 Канал пропонує скористатися рецептом з інстаграму Юлії Чумак.

Як приготувати крабовий салат?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 – 220 грамів крабових паличок;

– 1/2 банки консервованої кукурудзи;

– 4 варені курячі яйця;

– 2 – 3 плавлені сирки;

– 100 грамів майонезу;

– 1 невеликий пучок зеленої цибулі.

Приготування:

Крабові палички розберіть на волокна або наріжте дуже тонкою соломкою та викладіть рівним шаром у салатник. Відварені й охолоджені яйця натріть на великій тертці, розподіліть поверх крабових паличок і нанесіть майонезну сіточку, регулюючи її кількість до смаку. Плавлені сирки натріть на тертці, рівномірно викладіть наступним шаром і знову злегка змастіть майонезом. Завершіть салат шаром зцідженої консервованої кукурудзи, акуратно розрівняйте та посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею. Дайте салату кілька хвилин постояти, щоб шари поєдналися, після чого подавайте – страва виходить ніжною, свіжою та вдало підходить для святкового столу.

Як зробити салат ще смачнішим?

Майонез – чудова та популярна заправка для крабового салату. Однак його можна зробити ще смачнішим, розповідає Smakosze.

Для цього треба додати до майонезу чайну ложку гірчиці у зернах. Вона надасть страві яскравих відтінків та неповторного смаку.

