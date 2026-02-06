Дешеві продукти, а смак на мільйон: робимо салат "Багата наречена"
- Салат "Багата наречена" готується з курячого філе, вареної картоплі, яєць, плавленого сирка та маринованої цибулі.
- Щоб мʼясо в салаті було максимально соковитим, його потрібно правильно зварити.
Смачний салат доречний у будь-якій ситуації. А тим паче, коли дешеві інгредієнти дозволяють замахнутися на вишуканість.
"Багата наречена" – це салат, який зробить святковим навіть звичайний день. Він потребує простих інгредієнтів і окрім смаку ще й дуже ситний, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати салат "Багата наречена"?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 350 грамів вареної картоплі;
– 4 варені яйця;
– 180 грамів плавленого сирка (поставити у морозильник);
– сіль та перець до смаку;
– маринована цибуля.
Результат, який вартує старань / Фото "Господинька"
Приготування:
- Філе нарізаємо кубиками, викладаємо шаром, солимо, перчимо і робимо сіточку майонезу.
- Наступний шар – маринована цибуля й натерта варена картопля, знову робимо сіточку майонезу.
- Окремо натираємо жовтки, робимо сіточку майонезу та натираємо плавлені сирки.
- Останнім шаром натираємо білки та ставимо салат на кілька годин у холодильник.
Як зварити соковите філе на салат?
Щоб куряче філе в салаті не нагадувало суху "тирсу", його потрібно не просто варити, а радше дбайливо томити. Головна помилка – тривале кип’ятіння на сильному вогні, через яке білок стискається і виштовхує весь сік назовні, розповідає Smakosze.
Треба дотримуватися кількох правил, щоб мʼясо вийшло неперевершеним:
- Температурний шок
Кладіть філе не в холодну воду, а в киплячий бульйон. Коли м'ясо потрапляє в окріп, білок на поверхні миттєво згортається, створюючи невидимий бар'єр, який утримує всі соки всередині.
- Бульйон вода
Вода для варіння має бути смачною сама по собі. Додайте сіль, перець, спеції, трави, маленьку цибулину та зубчик часнику.
- Варити – рівно 15 хвилин
Коли ви поклали м'ясо в окріп, дочекайтеся повторного закипання, зменште вогонь до мінімуму (щоб ледь булькало) і варіть рівно 15 хвилин. Для великого філе може знадобитися 20 хвилин, але не більше.
- Охолоджуйте в бульйоні
Дайте філе повністю охолонути прямо в тому бульйоні, де воно варилося. М'ясо вбере частину рідини назад і стане неймовірно соковитим.
