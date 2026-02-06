Укр Рус
6 лютого, 10:10
3

Дешеві продукти, а смак на мільйон: робимо салат "Багата наречена"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Багата наречена" готується з курячого філе, вареної картоплі, яєць, плавленого сирка та маринованої цибулі.
  • Щоб мʼясо в салаті було максимально соковитим, його потрібно правильно зварити. 

Смачний салат доречний у будь-якій ситуації. А тим паче, коли дешеві інгредієнти дозволяють замахнутися на вишуканість.

"Багата наречена" – це салат, який зробить святковим навіть звичайний день. Він потребує простих інгредієнтів і окрім смаку ще й дуже ситний, розповідає портал "Господинька"

Як приготувати салат "Багата наречена"? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів курячого філе;
– 350 грамів вареної картоплі;
– 4 варені яйця;
– 180 грамів плавленого сирка (поставити у морозильник);
– сіль та перець до смаку;
– маринована цибуля. 

Результат, який вартує старань / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Філе нарізаємо кубиками, викладаємо шаром, солимо, перчимо і робимо сіточку майонезу.
  2. Наступний шар – маринована цибуля й натерта варена картопля, знову робимо сіточку майонезу.
  3. Окремо натираємо жовтки, робимо сіточку майонезу та натираємо плавлені сирки.
  4. Останнім шаром натираємо білки та ставимо салат на кілька годин у холодильник. 

Як зварити соковите філе на салат? 

Щоб куряче філе в салаті не нагадувало суху "тирсу", його потрібно не просто варити, а радше дбайливо томити. Головна помилка – тривале кип’ятіння на сильному вогні, через яке білок стискається і виштовхує весь сік назовні, розповідає Smakosze.

Треба дотримуватися кількох правил, щоб мʼясо вийшло неперевершеним: 

  • Температурний шок

Кладіть філе не в холодну воду, а в киплячий бульйон. Коли м'ясо потрапляє в окріп, білок на поверхні миттєво згортається, створюючи невидимий бар'єр, який утримує всі соки всередині. 

  • Бульйон вода

Вода для варіння має бути смачною сама по собі. Додайте сіль, перець, спеції, трави, маленьку цибулину та зубчик часнику. 

  • Варити – рівно 15 хвилин

Коли ви поклали м'ясо в окріп, дочекайтеся повторного закипання, зменште вогонь до мінімуму (щоб ледь булькало) і варіть рівно 15 хвилин. Для великого філе може знадобитися 20 хвилин, але не більше. 

  • Охолоджуйте в бульйоні

Дайте філе повністю охолонути прямо в тому бульйоні, де воно варилося. М'ясо вбере частину рідини назад і стане неймовірно соковитим.

Що смачного приготувати? 