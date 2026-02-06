Дешеві продукти, а смак на мільйон: робимо салат "Багата наречена"

Смачний салат доречний у будь-якій ситуації. А тим паче, коли дешеві інгредієнти дозволяють замахнутися на вишуканість.

"Багата наречена" – це салат, який зробить святковим навіть звичайний день. Він потребує простих інгредієнтів і окрім смаку ще й дуже ситний, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Багата наречена"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 350 грамів вареної картоплі;

– 4 варені яйця;

– 180 грамів плавленого сирка (поставити у морозильник);

– сіль та перець до смаку;

– маринована цибуля.

Результат, який вартує старань / Фото "Господинька"

Приготування:

Філе нарізаємо кубиками, викладаємо шаром, солимо, перчимо і робимо сіточку майонезу. Наступний шар – маринована цибуля й натерта варена картопля, знову робимо сіточку майонезу. Окремо натираємо жовтки, робимо сіточку майонезу та натираємо плавлені сирки. Останнім шаром натираємо білки та ставимо салат на кілька годин у холодильник.

Як зварити соковите філе на салат?

Щоб куряче філе в салаті не нагадувало суху "тирсу", його потрібно не просто варити, а радше дбайливо томити. Головна помилка – тривале кип’ятіння на сильному вогні, через яке білок стискається і виштовхує весь сік назовні, розповідає Smakosze.

Треба дотримуватися кількох правил, щоб мʼясо вийшло неперевершеним:

Температурний шок

Кладіть філе не в холодну воду, а в киплячий бульйон. Коли м'ясо потрапляє в окріп, білок на поверхні миттєво згортається, створюючи невидимий бар'єр, який утримує всі соки всередині.

Бульйон вода

Вода для варіння має бути смачною сама по собі. Додайте сіль, перець, спеції, трави, маленьку цибулину та зубчик часнику.

Варити – рівно 15 хвилин

Коли ви поклали м'ясо в окріп, дочекайтеся повторного закипання, зменште вогонь до мінімуму (щоб ледь булькало) і варіть рівно 15 хвилин. Для великого філе може знадобитися 20 хвилин, але не більше.

Охолоджуйте в бульйоні

Дайте філе повністю охолонути прямо в тому бульйоні, де воно варилося. М'ясо вбере частину рідини назад і стане неймовірно соковитим.

