26 грудня, 12:13
2

Цього року його приготують усі: мʼясний салат "Мандаринка", який збирає компліменти

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • М'ясний салат "Мандаринка" здивує гостей своїм оригінальним виглядом.
  • Рецепт поєднує прості інгредієнти, але гарантує фантастичний результат. 

Якщо хочете здивувати гостей чимось оригінальним – цей рецепт точно стане у пригоді. Трішки хитрощів – і всі кричатимуть від захвату.

Салат з куркою та сиром завжди отримує особливі компліменти. А якщо трішки почаклувати з його подачею, то закуска стане справді незабутньою, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Cookhome Recipes

Як приготувати мʼясний салат "Мандаринки"

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 200 грамів вареного курячого філе; 
– 3 яйця; 
– 100 грамів твердого сиру; 
– 100 грамів крем-сиру; 
– 150 грамів майонезу; 
– 5 оливок; 
– 50 грамів горіхів; 
– 4 морквини; 
– сіль та перець до смаку;
– 5 сушених гвоздик.

Готуємо салат, про який говоритимуть ще довго: відео 

Приготування

  1. Моркву відваріть до м’якості, яйця зваріть круто, очистіть і натріть разом із твердим сиром.
  2. Філе наріжте дрібними кубиками.
  3. Додайте крем-сир і майонез, посоліть, поперчіть та добре вимішайте масу до однорідності.
  4. Розділіть суміш навпіл: в одну частину всипте подрібнені горіхи, в іншу – дрібно нарізані оливки.
  5. Відварену моркву натріть на найдрібнішій тертці, за потреби злегка відтисніть сік.
  6. На дошку викладіть харчову плівку, розподіліть тонкий шар моркви, у центр покладіть ложку начинки й обережно загорніть, формуючи кульку, схожу на мандарин.
  7. Готову закуску поставте в холодильник на 30 хвилин.
  8. Перед подачею зніміть плівку та прикрасьте кожен "мандарин" сушеною гвоздикою. 

Як готувати курку для салату? 

Варена курка – дуже простий інгредієнт, але йому треба приділити більше уваги. Не треба просто варити філе у підсоленій воді, так мʼясо не буде соковитим і не матиме смаку, підказує портал Pysznosci

Додайте до води спеції та лавровий лист, щоб вийшов бульйон. Так мʼясо буде не лише смачнішим, а й куди соковитішим. 

