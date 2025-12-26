Цього року його приготують усі: мʼясний салат "Мандаринка", який збирає компліменти

Якщо хочете здивувати гостей чимось оригінальним – цей рецепт точно стане у пригоді. Трішки хитрощів – і всі кричатимуть від захвату.

Салат з куркою та сиром завжди отримує особливі компліменти. А якщо трішки почаклувати з його подачею, то закуска стане справді незабутньою, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Cookhome Recipes.

Як приготувати мʼясний салат "Мандаринки"

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вареного курячого філе;

– 3 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 100 грамів крем-сиру;

– 150 грамів майонезу;

– 5 оливок;

– 50 грамів горіхів;

– 4 морквини;

– сіль та перець до смаку;

– 5 сушених гвоздик.

Готуємо салат, про який говоритимуть ще довго: відео

Приготування:

Моркву відваріть до м’якості, яйця зваріть круто, очистіть і натріть разом із твердим сиром. Філе наріжте дрібними кубиками. Додайте крем-сир і майонез, посоліть, поперчіть та добре вимішайте масу до однорідності. Розділіть суміш навпіл: в одну частину всипте подрібнені горіхи, в іншу – дрібно нарізані оливки. Відварену моркву натріть на найдрібнішій тертці, за потреби злегка відтисніть сік. На дошку викладіть харчову плівку, розподіліть тонкий шар моркви, у центр покладіть ложку начинки й обережно загорніть, формуючи кульку, схожу на мандарин. Готову закуску поставте в холодильник на 30 хвилин. Перед подачею зніміть плівку та прикрасьте кожен "мандарин" сушеною гвоздикою.

Як готувати курку для салату?

Варена курка – дуже простий інгредієнт, але йому треба приділити більше уваги. Не треба просто варити філе у підсоленій воді, так мʼясо не буде соковитим і не матиме смаку, підказує портал Pysznosci.

Додайте до води спеції та лавровий лист, щоб вийшов бульйон. Так мʼясо буде не лише смачнішим, а й куди соковитішим.

