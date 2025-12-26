Цього року його приготують усі: мʼясний салат "Мандаринка", який збирає компліменти
- М'ясний салат "Мандаринка" здивує гостей своїм оригінальним виглядом.
- Рецепт поєднує прості інгредієнти, але гарантує фантастичний результат.
Якщо хочете здивувати гостей чимось оригінальним – цей рецепт точно стане у пригоді. Трішки хитрощів – і всі кричатимуть від захвату.
Салат з куркою та сиром завжди отримує особливі компліменти. А якщо трішки почаклувати з його подачею, то закуска стане справді незабутньою, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Cookhome Recipes.
Як приготувати мʼясний салат "Мандаринки"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів вареного курячого філе;
– 3 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 100 грамів крем-сиру;
– 150 грамів майонезу;
– 5 оливок;
– 50 грамів горіхів;
– 4 морквини;
– сіль та перець до смаку;
– 5 сушених гвоздик.
Готуємо салат, про який говоритимуть ще довго: відео
Приготування:
- Моркву відваріть до м’якості, яйця зваріть круто, очистіть і натріть разом із твердим сиром.
- Філе наріжте дрібними кубиками.
- Додайте крем-сир і майонез, посоліть, поперчіть та добре вимішайте масу до однорідності.
- Розділіть суміш навпіл: в одну частину всипте подрібнені горіхи, в іншу – дрібно нарізані оливки.
- Відварену моркву натріть на найдрібнішій тертці, за потреби злегка відтисніть сік.
- На дошку викладіть харчову плівку, розподіліть тонкий шар моркви, у центр покладіть ложку начинки й обережно загорніть, формуючи кульку, схожу на мандарин.
- Готову закуску поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Перед подачею зніміть плівку та прикрасьте кожен "мандарин" сушеною гвоздикою.
Як готувати курку для салату?
Варена курка – дуже простий інгредієнт, але йому треба приділити більше уваги. Не треба просто варити філе у підсоленій воді, так мʼясо не буде соковитим і не матиме смаку, підказує портал Pysznosci.
Додайте до води спеції та лавровий лист, щоб вийшов бульйон. Так мʼясо буде не лише смачнішим, а й куди соковитішим.
