Що приготувати на мангалі за 20 хвилин: швидкі рецепти для тих, хто не хоче чекати
- Пропонуються швидкі рецепти для приготування страв на мангалі: шампіньйони, шаурма та рулет у лаваші.
- Кожна страва може бути готова за 20 хвилин, що є ідеальним для тих, хто не хоче чекати довго.
На мангалі найдовше зазвичай чекають не на сам вогонь, а на страву. Особливо коли всі вже зібралися, жар хороший, а шашлик ще тільки доходить.
Саме тоді й згадують про рецепти, які не змушують стояти голодними біля решітки майже годину. У таких випадках найкраще працюють прості інгредієнти та поєднання – шампіньйони, тонко нарізане філе, лаваш із начинкою.
Вони швидко готуються, не потребують складної підготовки й дають ті самі емоції, заради яких і розпалюють мангал. Тому, коли немає бажання чекати довго, варто обирати страви, які реально можна подати за 20 хвилин. Далі – кілька швидких рецептів для мангала: гриби, шаурма і рулет у лаваші.
Як швидко приготувати шампіньйони на грилі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів шампіньйонів;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– сік із 1/2 лимона;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 2 зубчики часнику.
Приготування:
- Часник натріть на дрібній тертці.
- Додайте до нього соєвий соус, сік лимона та рослинну олію, після чого все добре перемішайте.
- Шампіньйони попередньо помийте, залийте підготовленим маринадом і залиште настоюватися на 30 – 60 хвилин.
- Після цього приготуйте гриби на грилі.
Як приготувати шаурму на грилі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів лаваша;
– 200 грамів курячого філе;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 50 грамів капусти або листя салату;
– 30 грамів свіжого огірка;
– 50 грамів свіжого помідора;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 50 мілілітрів йогурту жирністю 3 %;
– 2 чайні ложки томатної пасти;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 0,5 чайної ложки меленої паприки;
– 2 грами солі;
– 1 грам сушеного часнику;
– 1 грам меленого сухого імбиру;
– спеції до курки до смаку;
– 5 мілілітрів олії або кокосового масла, або масла гхі.
Приготування:
- Куряче філе наріжте невеликими скибками. До соєвого соусу додайте сушений часник, мелений сухий імбир і спеції до курки, добре перемішайте та залийте цією сумішшю м’ясо.
- Залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Капусту або листя салату й огірок наріжте соломкою, збризніть лимонним соком, трохи посоліть і дайте овочам пустити сік.
- Окремо приготуйте соус: змішайте йогурт, томатну пасту, діжонську гірчицю, мелену паприку та сіль.
- Помідор наріжте тонкими скибочками. Замариноване м’ясо обсмажте на грилі або на сковорідці, а потім наріжте крупною соломкою.
- Лаваш розгорніть, змастіть половиною сметанно-томатного соусу, викладіть м’ясо, зверху додайте ще трохи соусу, потім розкладіть помідор і підготовлені овочі. Загорніть усе в рулет, підвертаючи краї, щоб не витікав сік.
- Після цього підсмажте шаурму на грилі або на сковорідці з додаванням олії, кокосового масла чи масла гхі до рум’яної скоринки. Готову шаурму розріжте навпіл гострим ножем.
Як приготувати рулет на грилі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма фаршу зі свинини та яловичини або зі свинини та курки;
– 1,5 середньої цибулини;
– 1,5 червоного перцю;
– спеції, як до шашлику;
– сіль до смаку;
– 2 упаковки лаваша.
Приготування:
- Фарш добре змішайте з дрібно нарізаною цибулею, червоним перцем, спеціями та сіллю.
- Готову масу тонким щільним шаром рівномірно намастіть на лаваш.
- Важливо не пропускати краї, інакше вони можуть підгоріти під час смаження.
- Після цього щільно скрутіть лаваш у рулет і дуже гострим ножем обережно наріжте, не натискаючи сильно, щоб шматочки зберегли форму.
- Смажте заготовки на плоских широких шампурах. Працювати тут краще швидко й одразу відправляти все на вогонь, щоб лаваш не встиг розмокнути.
