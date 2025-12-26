Укр Рус
26 грудня, 22:40
Ви його ще не готували: новий святковий салат шарами на Новий рік

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт новорічного салату включає фарш зі свинини або суміші свинини та яловичини, цибулю, яйце, панірувальні сухарі, діжонську гірчицю, рослинну олію, сіль, чорний перець, солодку паприку або свіжі трави.
  • Панірувальні сухарі слід зберігати в сухому, добре провітрюваному приміщенні.

Святкові салати зазвичай крутяться навколо знайомих поєднань, з року в рік вони мало змінюються. Але інколи варто відійти від класики й приготувати щось незвичне.

Особливі салати, які миттю зникнуть зі столу необов'язково мають готуватися з дорогих продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рrzyslij przepis. Варто просто подивитися на звичні інгредієнти інакше – у новому форматі. 

Як приготувати салат шарами на Новий рік?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 500 грамів фаршу зі свинини або суміші свинини та яловичини; 
– 1 середня цибулина; 
– 1 яйце; 
– 50 грамів панірувальних сухарів; 
– 30 грамів діжонської гірчиці; 
– рослинна олія для смаження; 
– сіль до смаку; 
– чорний перець до смаку; 
– солодка паприка або свіжі трави до смаку.

Смачно і без зайвих зусиль / Фото Przyslij przepis

Приготування: 

  1. Цибулю дрібно наріжте, перекладіть на сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте до прозорості, після чого зніміть з вогню й дайте охолонути.
  2. Фарш викладіть у велику миску, додайте яйце, 30 грамів панірувальних сухарів, охолоджену цибулю та діжонську гірчицю.
  3. Приправте сіллю, чорним перцем і за бажанням додайте дрібку солодкої паприки або подрібнені свіжі трави. Усі інгредієнти обережно перемішайте, не вимішуючи занадто довго, щоб маса залишалася ніжною й повітряною.
  4. Сформуйте котлети бажаного розміру та товщини, після чого обваляйте кожну в решті панірувальних сухарів. Сковороду добре розігрійте на середньому вогні з невеликою кількістю олії та викладіть котлети.
  5. Смажте їх по 4 – 5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки й соковитої серединки.
  6. Готові котлети перекладіть на тарілку, накрийте фольгою або дайте постояти кілька хвилин перед подачею, щоб м’ясний сік рівномірно розподілився. 

Як зберігати паніровочні сухарі? 

Найкраще пересипати їх у скляну тару або паперовий пакет і щільно закрити. Так усередину точно не потраплять комахи та сторонні домішки, яким точно не місце у вашій їжі, пише Апостроф. 

Тримайте посуд з сухарями подалі від вологи – це найбільший ворог при зберіганні цього інгредієнта. 

