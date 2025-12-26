Ви його ще не готували: новий святковий салат шарами на Новий рік
Святкові салати зазвичай крутяться навколо знайомих поєднань, з року в рік вони мало змінюються. Але інколи варто відійти від класики й приготувати щось незвичне.
Особливі салати, які миттю зникнуть зі столу необов'язково мають готуватися з дорогих продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рrzyslij przepis. Варто просто подивитися на звичні інгредієнти інакше – у новому форматі.
Як приготувати салат шарами на Новий рік?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу зі свинини або суміші свинини та яловичини;
– 1 середня цибулина;
– 1 яйце;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 30 грамів діжонської гірчиці;
– рослинна олія для смаження;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– солодка паприка або свіжі трави до смаку.
Приготування:
- Цибулю дрібно наріжте, перекладіть на сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте до прозорості, після чого зніміть з вогню й дайте охолонути.
- Фарш викладіть у велику миску, додайте яйце, 30 грамів панірувальних сухарів, охолоджену цибулю та діжонську гірчицю.
- Приправте сіллю, чорним перцем і за бажанням додайте дрібку солодкої паприки або подрібнені свіжі трави. Усі інгредієнти обережно перемішайте, не вимішуючи занадто довго, щоб маса залишалася ніжною й повітряною.
- Сформуйте котлети бажаного розміру та товщини, після чого обваляйте кожну в решті панірувальних сухарів. Сковороду добре розігрійте на середньому вогні з невеликою кількістю олії та викладіть котлети.
- Смажте їх по 4 – 5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки й соковитої серединки.
- Готові котлети перекладіть на тарілку, накрийте фольгою або дайте постояти кілька хвилин перед подачею, щоб м’ясний сік рівномірно розподілився.
Як зберігати паніровочні сухарі?
Найкраще пересипати їх у скляну тару або паперовий пакет і щільно закрити. Так усередину точно не потраплять комахи та сторонні домішки, яким точно не місце у вашій їжі, пише Апостроф.
Тримайте посуд з сухарями подалі від вологи – це найбільший ворог при зберіганні цього інгредієнта.
Чим здивувати на свято?
