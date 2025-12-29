Укр Рус
Новини Смачно Рецепти до свят Через цю начинку їх з’їдають першими: які печінкові млинці приготувати для святкового столу
29 грудня, 19:00
3

Через цю начинку їх з’їдають першими: які печінкові млинці приготувати для святкового столу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Печінкові млинці є популярною закускою на святковому столі, яку можна приготувати завчасно.
  • Найкраще підходить куряча чи яловича печінка, яку слід очистити від плівки; свинячу печінку потрібно вимочити, щоб уникнути гіркоти.

Печінкові млинці давно стали перевіреною закускою для святкового столу. Вони відомі з дитинства і такі ніжні!

Така закуска ситна, яскрава і її можна приготувати завчасно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Foodblog_yarina.
Саме тому її часто обирають на Новий рік, коли хочеться поєднати класику та не стояти на кухні зайвий час. 

Цікаво Не закуска, а подарунок: як приготувати легендарні суші-боли без зайвих зусиль 

Як приготувати печінкові млинці? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 500 грамів печінки; 
– 2 яйця; 
– 200 мілілітрів молока; 
– 3 столові ложки пшеничного борошна; 
– 2 столові ложки рослинної олії; 
– сіль до смаку; 
– чорний перець до смаку; 
– улюблені спеції до смаку; 
– 120 грамів цибулі; 
– 120 грамів моркви; 
– майонез до смаку; 
– вершковий або плавлений сир до смаку; 
– часник до смаку. 

Готуємо млинці на святковий стіл: відео 

Приготування

  1. Печінку разом з яйцями та молоком перебийте блендером до однорідної маси, додайте сіль, перець і спеції, влийте рослинну олію та ще раз перемішайте.
  2. Всипте борошно й замісіть гладке тісто без грудочок. На добре розігрітій сковороді смажте печінкові млинці на середньому вогні приблизно по дві хвилини з кожного боку до рум’яності.
  3. Для начинки цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на сковороді до м’якості, після чого додайте майонез, сир, подрібнений часник, сіль і перець та ретельно перемішайте до кремової консистенції.
  4. На готові млинці рівномірно викладіть начинку, щільно закрутіть у рулети та перед подачею розріжте кожен на дві частини. 

Яка печінка краще підходить? 

Для цієї страви найкраще підходить куряча чи яловича печінка, повідомляє Shuba. Можна також обрати і свинячу, але її треба вимочити, щоб уникнути гіркоти.

Будь-яку печінку необхідно добре очистити від плівки, щоб млинці були гладкими. А ще можна замочити її у молоці – так вона вийде особливо ніжною. 

Що ще приготувати на свято? 

  • Спробуйте нову закуску з оселедцем – вона зникне зі столу першою.

  • А ще вам сподобаються "пінгвіни", попри дешеві інгредієнти усі від них в захваті. 