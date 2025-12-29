Через цю начинку їх з’їдають першими: які печінкові млинці приготувати для святкового столу
- Печінкові млинці є популярною закускою на святковому столі, яку можна приготувати завчасно.
- Найкраще підходить куряча чи яловича печінка, яку слід очистити від плівки; свинячу печінку потрібно вимочити, щоб уникнути гіркоти.
Печінкові млинці давно стали перевіреною закускою для святкового столу. Вони відомі з дитинства і такі ніжні!
Така закуска ситна, яскрава і її можна приготувати завчасно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Foodblog_yarina.
Саме тому її часто обирають на Новий рік, коли хочеться поєднати класику та не стояти на кухні зайвий час.
Як приготувати печінкові млинці?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів печінки;
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– улюблені спеції до смаку;
– 120 грамів цибулі;
– 120 грамів моркви;
– майонез до смаку;
– вершковий або плавлений сир до смаку;
– часник до смаку.
Готуємо млинці на святковий стіл: відео
Приготування:
- Печінку разом з яйцями та молоком перебийте блендером до однорідної маси, додайте сіль, перець і спеції, влийте рослинну олію та ще раз перемішайте.
- Всипте борошно й замісіть гладке тісто без грудочок. На добре розігрітій сковороді смажте печінкові млинці на середньому вогні приблизно по дві хвилини з кожного боку до рум’яності.
- Для начинки цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на сковороді до м’якості, після чого додайте майонез, сир, подрібнений часник, сіль і перець та ретельно перемішайте до кремової консистенції.
- На готові млинці рівномірно викладіть начинку, щільно закрутіть у рулети та перед подачею розріжте кожен на дві частини.
Яка печінка краще підходить?
Для цієї страви найкраще підходить куряча чи яловича печінка, повідомляє Shuba. Можна також обрати і свинячу, але її треба вимочити, щоб уникнути гіркоти.
Будь-яку печінку необхідно добре очистити від плівки, щоб млинці були гладкими. А ще можна замочити її у молоці – так вона вийде особливо ніжною.
