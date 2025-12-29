Через цю начинку їх з’їдають першими: які печінкові млинці приготувати для святкового столу

Печінкові млинці давно стали перевіреною закускою для святкового столу. Вони відомі з дитинства і такі ніжні!

Така закуска ситна, яскрава і її можна приготувати завчасно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Foodblog_yarina.

Саме тому її часто обирають на Новий рік, коли хочеться поєднати класику та не стояти на кухні зайвий час.

Цікаво Не закуска, а подарунок: як приготувати легендарні суші-боли без зайвих зусиль

Як приготувати печінкові млинці?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів печінки;

– 2 яйця;

– 200 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– улюблені спеції до смаку;

– 120 грамів цибулі;

– 120 грамів моркви;

– майонез до смаку;

– вершковий або плавлений сир до смаку;

– часник до смаку.

Готуємо млинці на святковий стіл: відео

Приготування:

Печінку разом з яйцями та молоком перебийте блендером до однорідної маси, додайте сіль, перець і спеції, влийте рослинну олію та ще раз перемішайте. Всипте борошно й замісіть гладке тісто без грудочок. На добре розігрітій сковороді смажте печінкові млинці на середньому вогні приблизно по дві хвилини з кожного боку до рум’яності. Для начинки цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на сковороді до м’якості, після чого додайте майонез, сир, подрібнений часник, сіль і перець та ретельно перемішайте до кремової консистенції. На готові млинці рівномірно викладіть начинку, щільно закрутіть у рулети та перед подачею розріжте кожен на дві частини.

Яка печінка краще підходить?

Для цієї страви найкраще підходить куряча чи яловича печінка, повідомляє Shuba. Можна також обрати і свинячу, але її треба вимочити, щоб уникнути гіркоти.

Будь-яку печінку необхідно добре очистити від плівки, щоб млинці були гладкими. А ще можна замочити її у молоці – так вона вийде особливо ніжною.

Що ще приготувати на свято?