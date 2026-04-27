На звичайну яєчню вже ніхто не дивиться: цей сніданок будуть просити постійно
Зі сніданками проблема рідко в продуктах – вони майже завжди ті самі. Набридає інше: одна й та сама форма, той самий смак, той самий вигляд на тарілці.
Саме тому інколи достатньо не нових інгредієнтів, а іншої ідеї, пише Готуємо в Кайф. Яйця, сир, ковбаса, трохи тіста – і замість звичної яєчні виходить щось значно цікавіше, що зручно взяти в руку, подати теплим і не готувати окремо до кожного шматка.
Цікаво Ці булочки від бабусі не повторить жодна пекарня: рецепт з ностальгією
Як спекти солоні мафіни з сиром і ковбасою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів борошна;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 100 грамів сиру;
– 150 грамів ковбаси або сосисок;
– 1 помідор;
– кріп до смаку.
Сніданок, який варто спробувати: дивіться відео
Приготування:
- У глибокій мисці з’єднайте яйця, молоко, сіль і олію, після чого добре збийте до однорідної маси. Далі всипте борошно разом із розпушувачем і ретельно перемішайте, щоб тісто стало гладким, без грудочок.
- Сир натріть або наріжте дрібними шматочками, ковбасу чи сосиски подрібніть невеликими кубиками, помідор також наріжте дрібно, кріп посічіть.
- Усе підготовлене додайте до тіста й ще раз добре перемішайте, щоб начинка рівномірно розподілилася. Готову масу розкладіть у формочки для мафінів, заповнюючи їх не до самого верху.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 – 35 хвилин, поки мафіни не підрум’яняться й не стануть пружними всередині.
- Подавайте теплими або після охолодження.
Що ще можна приготувати на сніданок?
На сніданок не обов’язково знову готувати яєчню, бутерброди чи вівсянку з бананом, пише Taste. Можна піти іншим шляхом і зробити, наприклад, солоні сирники із зеленню та твердим сиром, гарячі вафлі з картоплі, кукурудзяні оладки, запечені тости з грибами й моцарелою або лаваш із хрусткою начинкою.
Якщо хочеться чогось незвичного, варто звернути увагу на поєднання, які рідко згадують першими. Пшоно з сиром і яйцем, запечене до легкої скоринки. Грецький йогурт із підсмаженими яблуками, горіхами та дрібкою солі. Хліб, обсмажений у яйці, але з начинкою з крем-сиру і зелені. Навіть звичайні млинці можна перетворити на іншу страву, якщо загорнути в них шинку, сир, шпинат або гриби, а потім ще кілька хвилин потримати на сковорідці.
Окремо варто мати кілька ідей "на автоматі", коли немає часу довго думати. Запечена вівсянка порційно, гарячі сендвічі з грушею і сиром, тост із авокадо та запеченим гарбузом, сирна намазка з редискою і кропом, булгур із яйцем пашот. Іноді достатньо просто змінити форму подачі, щоб знайома їжа сприймалася зовсім інакше. Бо незвичний сніданок – це не завжди про рідкісні продукти. Частіше йдеться про вдалу ідею, яка подарує заряд гарного настрою на весь день.
Які рецепти варто спробувати?
- Вам точно стануть у пригоді ліниві голубці.
- А ще варто спробувати неймовірно ніжний десерт "Молочна скибочка".