Що приготувати з черствої паски: неочікуваний рецепт тирамісу
15 квітня, 19:09
Що приготувати з черствої паски: неочікуваний рецепт тирамісу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Паска може бути використана замість печива для приготування тирамісу, зберігаючи свою святкову основу.
  • Паску рекомендується зберігати в паперовому пакеті або загорнутою в рушник, щоб вона не пересихала і зберігала свою м’якість.

Після свят паска часто ще залишається на столі, але вже не така м’яка, як у перший день. Кілька скибок можуть лежати довше, ніж планувалося, і саме тоді з’являється питання, що з нею зробити, щоб не просто доїсти, а справді перетворити на інший десерт.

У таких випадках добре підходять рецепти, де трохи підсушена структура навіть працює на користь. Паска легко вбирає каву, тримає форму в кремі й дає зовсім інше відчуття смаку, ніж у звичній подачі. Саме тому з неї виходить несподівано вдалий варіант тирамісу – без печива, але з дуже знайомою святковою основою, розповідає TikTok kudriava.food

Як з паски зробити тирамісу? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 3 яєчні жовтки; 
– 80 грамів цукру; 
– 250 грамів маскарпоне; 
– 250 грамів вершків жирністю 33 %; 
– 1 маленька паска; 
– 200 мілілітрів кави; 
– 50 мілілітрів віскі або рому. 

Приготування

  1. Спершу приготуйте крем. Відокремте жовтки від білків, з’єднайте жовтки з цукром і поставте на водяну баню. Постійно й активно помішуючи, доведіть масу до посвітління, а потім дайте їй охолонути.
  2. Окремо збийте вершки до густої пишної маси, додайте маскарпоне й перемішайте. Після цього введіть охолоджені жовтки й вимішайте все до однорідного крему.
  3. Далі до завареної кави додайте віскі або ром, розмішайте й добре обмакуйте в цій суміші з обох боків паску, попередньо нарізану скибками.
  4. У форму викладіть перший шар вимоченої паски, зверху розподіліть частину крему, потім знову викладіть шар паски й ще раз покрийте кремом.
  5. Готовий десерт поставте в холодильник для стабілізації, найкраще на ніч. Після охолодження подавайте. 

Як правильно зберігати паску? 

Паску важливо не просто спекти вдало, а й правильно зберегти, бо навіть добре тісто швидко втрачає м’якість, якщо залишити його відкритим, пише РБК-Україна

Після повного охолодження паску найкраще загорнути в чистий рушник, пергамент або покласти в паперовий пакет. Так вона не "запарюється", але й не пересихає занадто швидко. 

Пластикові пакети підходять лише тоді, коли паска вже повністю холодна. Якщо покласти її туди теплою, всередині з’явиться волога, а це скорочує термін зберігання. У звичайних домашніх умовах паска добре тримається кілька днів у сухому прохолодному місці, без прямого сонця і без холодильника, бо холод часто робить здобу щільнішою.

Якщо пасок багато, частину можна заморозити – смак і структура після розморожування зазвичай зберігаються добре.

