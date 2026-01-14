Улюблена шкільна піца однією рукою: готуємо улюблений перекус дитинства

Шкільна піца – це страва, яка негайно повертає у яскраві спогади. Гарні новини: вона така легка у приготуванні, що ви можете робити її хоч кожного дня.

Шкільна піца – це дбайливість, помножена на турботу та неймовірний смак. Навіщо жити самими спогадами – 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом з TikTok yummy.lera.

Читайте також Легендарний салат "Дністер" з пекінки: його зʼїдають увесь, скільки не наготуй

Як приготувати шкільну піцу?

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 450 грамів борошна;

– 21 грам живих або 7 грамів сухих дріжджів;

– 20 грамів цукру;

– 7 грамів солі;

– 1 яйце;

– 200 мілілітрів молока;

– 40 грамів вершкового масла;

начинка:

– кетчуп;

– варена ковбаса;

– сир;

– помідор;

– червоний солодкий перець;

– майонез. ⠀

Готуємо ту саму шкільну піцу: відео

Приготування:

У глибоку миску просійте борошно, додайте дріжджі, цукор і сіль, добре перемішайте. Вбийте яйце, влийте тепле молоко та розтоплене масло. Замісіть тісто, поступово підсипаючи борошно, поки маса не стане м’якою й еластичною. Не "забивайте" тісто, воно має залишатися ніжним і податливим. Готове тісто поділіть на 6 або 9 однакових частин. Сформуйте кульки, викладіть їх у форму, змащену олією, самі кульки також злегка змастіть олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизно на 45 хвилин. Після підходу обімніть тісто, сформуйте основи для піци й викладіть їх на деко з пергаментом. Залиште ще на 10 – 15 хвилин у теплому місці. Потім викладіть начинку: змастіть основи кетчупом, додайте ковбасу, сир, помідори, перець, майонез і ще трохи сиру зверху. Краї змастіть збитим яйцем. Випікайте 25 хвилин при 180 градусах.

Яке борошно обрати?

Сорт борошна – це не про якість, а про призначення. Наприклад, у борошні вищого ґатунку мало клейковини, тому для випічки це не найкращий варіант, розповідає Fajne gotowanie.

Краще обрати борошно першого сорту. Це ідеальний вибір для тіста, тому результат буде ідеальним.

Що ще смачного приготувати?