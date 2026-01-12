Класичний брауні з темного шоколаду: виходить ніжним і вологим усередині

Брауні – десерт без складних прийомів і зайвих прикрас. Його легко готувати, а насолода – завжди на найвищому рівні.

Тут важливі пропорції, якісний шоколад і правильна температура духовки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. У результаті виходить вологий, насичений торт із щільною серединкою та тонкою скоринкою зверху.

Цікаво Він набагато смачніший за вінегрет: салат з двох інгредієнтів, від якого усі шаленіють

Як приготувати брауні?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 грамів темного шоколаду;

– 3 яйця кімнатної температури;

– 250 грамів цукру;

– 135 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 50–100 грамів темного шоколаду для верху.

Його так просто готувати / Фото Unsplash

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Підготуйте невелику прямокутну форму приблизно 21 × 28 сантиметрів. Змастіть її вершковим маслом і застеліть пергаментом. Наріжте масло кубиками, викладіть у каструлю, додайте поламаний темний шоколад і, постійно помішуючи, розтопіть усе на слабкому вогні до однорідності, після чого зніміть з плити та дайте масі трохи охолонути. В окремій мисці змішайте яйця з цукром до рівної світлої маси, влийте розтоплений шоколад з маслом і добре перемішайте вінчиком до гладкої консистенції. Додайте борошно та дрібку солі, акуратно вимішайте тісто без грудочок і перелийте його у підготовлену форму, розрівнюючи поверхню. Додатковий шоколад наріжте невеликими шматочками та рівномірно посипте ним верх. Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 35 хвилин, доки тісто злегка підніметься, а зверху не з’явиться тонка скоринка – час випікання залежить від розміру форми. Готовий брауні повністю охолодіть, наріжте на невеликі порційні шматочки й за бажанням подавайте з кулькою морозива.

Як вибрати шоколад?

Для початку слід оглянути текстуру та поверхню, пише Shuba. Поверхня має бути рівною і глянцевою, без білого нальоту чи тьмяних плям. Коли плитку ламають, чути чіткий, дзвінкий хрускіт – м’який тріск зазвичай сигналізує про неякісний склад.

Також варто вивчити етикетку. В ідеалі там лише кілька інгредієнтів – какао, какао-олія і цукор, без сторонніх рослинних жирів та штучних домішок.

Що солоденького приготувати?