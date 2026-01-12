Укр Рус
12 січня, 23:45
3

Класичний брауні з темного шоколаду: виходить ніжним і вологим усередині

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Класичний брауні готується з темного шоколаду, вершкового масла, яєць, цукру, борошна і дрібки солі.
  • Важливо обирати шоколад із рівною, глянцевою поверхнею без білого нальоту, який містить лише натуральні інгредієнти як какао терте, какао-масло і цукор.

Брауні – десерт без складних прийомів і зайвих прикрас. Його легко готувати, а насолода – завжди на найвищому рівні.

Тут важливі пропорції, якісний шоколад і правильна температура духовки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. У результаті виходить вологий, насичений торт із щільною серединкою та тонкою скоринкою зверху. 

Як приготувати брауні? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 200 грамів вершкового масла; 
– 200 грамів темного шоколаду; 
– 3 яйця кімнатної температури; 
– 250 грамів цукру; 
– 135 грамів борошна; 
– дрібка солі; 
– 50–100 грамів темного шоколаду для верху. 

Його так просто готувати / Фото Unsplash

Приготування: 

  1. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  2. Підготуйте невелику прямокутну форму приблизно 21 × 28 сантиметрів. Змастіть її вершковим маслом і застеліть пергаментом.
  3. Наріжте масло кубиками, викладіть у каструлю, додайте поламаний темний шоколад і, постійно помішуючи, розтопіть усе на слабкому вогні до однорідності, після чого зніміть з плити та дайте масі трохи охолонути.
  4. В окремій мисці змішайте яйця з цукром до рівної світлої маси, влийте розтоплений шоколад з маслом і добре перемішайте вінчиком до гладкої консистенції.
  5. Додайте борошно та дрібку солі, акуратно вимішайте тісто без грудочок і перелийте його у підготовлену форму, розрівнюючи поверхню.
  6. Додатковий шоколад наріжте невеликими шматочками та рівномірно посипте ним верх.
  7. Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 35 хвилин, доки тісто злегка підніметься, а зверху не з’явиться тонка скоринка – час випікання залежить від розміру форми.
  8. Готовий брауні повністю охолодіть, наріжте на невеликі порційні шматочки й за бажанням подавайте з кулькою морозива.

Як вибрати шоколад? 

Для початку слід оглянути текстуру та поверхню, пише Shuba. Поверхня має бути рівною і глянцевою, без білого нальоту чи тьмяних плям. Коли плитку ламають, чути чіткий, дзвінкий хрускіт – м’який тріск зазвичай сигналізує про неякісний склад. 

Також варто вивчити етикетку. В ідеалі там лише кілька інгредієнтів – какао, какао-олія і цукор, без сторонніх рослинних жирів та штучних домішок.

