Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Десерт як "Пташине молоко" за 10 хвилин: в магазин за солодким більше не підете
30 січня, 22:27
2

Десерт як "Пташине молоко" за 10 хвилин: в магазин за солодким більше не підете

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Десерт "Пташине молоко" можна приготувати вдома за 10 хвилин.
  • Цей десерт є швидшим і смачнішим варіантом, ніж покупні солодощі.

Якщо закортіло солоденького – не поспішайте бігти у магазин. Ви швидше зробите десерт самі, і головне – дуже смачний!

Цей десерт став хітом соціальних мереж. Лише два інгредієнти, трішки терпіння – ви вже насолоджуєтеся смачним десертом, який не поступається "Пташиному молоку". Повторюйте рецепт з TikTok light__fruits

Читайте також Бюджетний торт "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт: робимо велику порцію задоволення своїми руками

Як приготувати швидкий десерт? 

  • Час: 10 хвилин + застигання
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 2 пачки желе;
– 250 грамів кисломолочного сиру. 

Готуємо десерт, який підкорив соцмережі: відео 

Приготування

  1. Залийте желе окропом і добре перемішайте.
  2. Перебийте масу блендером кілька хвилин, додайте сир і ще раз збийте до повної однорідності без грудочок.
  3. Готову суміш перелийте у силіконову форму та поставте в холодильник до застигання.
  4. Десерт має добре тримати форму й легко нарізатися.

Чому цукерки "Пташине молоко" отримали таку назву? 

Перше суфле в шоколаді зробили у Польщі в 1930-х роках. Назва десерту повинна була підкреслювати його унікальність, розповідає Beszamel

З давніх-давен пташине молоко існувало у приказках та повірʼях як щось неіснуюче. Звідси й пішла назва цукерок, які стали відомі на весь світ. 

Що смачного приготувати? 