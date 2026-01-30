Десерт як "Пташине молоко" за 10 хвилин: в магазин за солодким більше не підете

Якщо закортіло солоденького – не поспішайте бігти у магазин. Ви швидше зробите десерт самі, і головне – дуже смачний!

Цей десерт став хітом соціальних мереж. Лише два інгредієнти, трішки терпіння – ви вже насолоджуєтеся смачним десертом, який не поступається "Пташиному молоку". Повторюйте рецепт з TikTok light__fruits.

Читайте також Бюджетний торт "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт: робимо велику порцію задоволення своїми руками

Як приготувати швидкий десерт?

Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 пачки желе;

– 250 грамів кисломолочного сиру.

Готуємо десерт, який підкорив соцмережі: відео

Приготування:

Залийте желе окропом і добре перемішайте. Перебийте масу блендером кілька хвилин, додайте сир і ще раз збийте до повної однорідності без грудочок. Готову суміш перелийте у силіконову форму та поставте в холодильник до застигання. Десерт має добре тримати форму й легко нарізатися.

Чому цукерки "Пташине молоко" отримали таку назву?

Перше суфле в шоколаді зробили у Польщі в 1930-х роках. Назва десерту повинна була підкреслювати його унікальність, розповідає Beszamel.

З давніх-давен пташине молоко існувало у приказках та повірʼях як щось неіснуюче. Звідси й пішла назва цукерок, які стали відомі на весь світ.

Що смачного приготувати?