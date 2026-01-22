Сінабон за 5 хвилин у мікрохвильовці: рецепт, яким ви точно поділитеся
- Сінабони можна приготувати за 5 хвилин у мікрохвильовці.
- Рецепт дозволяє уникнути довгого випікання та отримати улюблений десерт дуже швидко.
Сінабони – це зимова насолода, яку обожнюють абсолютно усі. Тепер не треба довгого випікання – ви впораєтеся за лічені хвилини.
Сінабон в чашці – це смаколик, який легко можна приготувати паралельно кавою. Це просто, смачно та не потребує довгого часу очікування, розповідає TikTok afinka.official.
Як приготувати сінабон у чашці?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 4 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/4 чайної ложки розпушувача;
– 40 мілілітрів молока;
– 30 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка топленого масла;
– 1 столова коричневого цукру шоколаду;
– 1 чайна ложка кориці.
Робимо смачний десерт у мікрохвильовці: відео
Приготування:
- Змішуємо коричневий цукор, корицю та топлене масло.
- Окремо добре змішуємо решту інгредієнтів
- У чашку викладаємо дві суміші шарами.
- Ставимо на максимальну потужність у мікрохвильовку на 3 – 5 хвилин.
Яке борошно обирати для випічки?
Сорти борошна – це не так про якість, як про способи застосування. Про це мало хто знає, тому не отримує ідеальний результат, розповідає Beszamel.
Для випічки найкраще підходить борошно першого сорту. У ньому багато клейковини, тому воно ідеально доповнить улюблену здобу.
