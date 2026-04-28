Сирні кекси розлітаються зі столу за секунди: кращого перекусу просто не придумати

Якщо звичні сніданки та перекуси вже "приїлися" – спробуйте чудові сирні кекси. Вони легкі у приготуванні, а результат приємно здивує навіть тих господинь, які бачили усе.

Трішки сиру, 30 хвилин – і на вашому столі величезна порція смакоти, яка розлетиться за лічені секунди. У цьому дуже легко переконатися з чудовим рецептом з інстаграму yanni.cooking.

Як приготувати сирні кекси?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів моцарели;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 140 мілілітрів кефіру;

– 210 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів чайної ложки солі.

На цей перекус чекають з нетерпінням: дивіться відео

Приготування:

З’єднайте домашній сир, яйце та кефір, збиваючи їх до стану гладкого однорідного крему. Всипте просіяне борошно, сіль і розпушувач, після чого обережно вимішайте масу лопаткою. Додайте розтоплене вершкове масло та терту моцарелу. Це надасть тісту особливої м’якості й характерної тягучості. Розподіліть суміш за формами й відправте у розігріту духовку до появи апетитної золотистої скоринки. Готовій випічці дайте трішки охолонути, щоб повноцінно відчути ніжну сирну текстуру всередині.

Що робити, коли сир надто вологий?

У цьому випадку потрібно просто відрегулювати консистенцію тіста борошном. Підсипайте його доти, поки не отримаєте задовільний результат, радить WP Kuchnia.

Якщо переживаєте, що кекси вийдуть "забитими", то можна використати і манку. Однак їх треба дати трішки часу, щоб вона увібрала зайву вологу.

