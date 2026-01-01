Вже викидати чи ще постоять до завтра: скільки часу зберігаються новорічні салати

Святкування минуло, однак в холодильнику чимало смаколиків. Запаси салату можуть тішити, але вони можуть бути дуже підступними для вашого здоровʼя.

Салати можуть бути небезпечними для вашого здоровʼя, якщо довго стояли без холодильника. На який час свіжості розраховувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

До теми З цим інгредієнтом оригінальніше: рецепт "Олів'є" за переписом 1904 року

Скільки часу можуть стояти новорічні салати?

Якщо "Олівʼє" довго стояв без холодильника, то від нього краще відмовитися. Це один з найпідступніших салатів через велику кількість майонезу.

З салатами, які стояли без холодильника, варто бути обережними / Фото Freepik

"Шуба" та салат з крабовими паличками тримає свіжість до 24 годин. Але якщо є найменші ознаки того, що вони почали псуватися – у жодному випадку не варто ставити їх на стіл.

Як довго зберігати салати?

Головний ворог свіжості салатів – заправка. Саме вона призводить до швидкого псування салату без холодильника, підказує Pysznosci.

Куди краще зберігати інгредієнти нарізаними та заправляти салат перед подачею. А якщо салат повинен просочитися, то просто не треба готувати гігантську порцію.

Що смачного приготувати?