Величезні пиріжки "Богатирі": рецепт з села, який повинен бути у кожного

Смажені пиріжки – це задоволення, яке так добре знайоме кожному. Вони завжди розлітаються зі столу ще гарячими!

Величезні смажені пиріжки з улюбленою начинкою стануть для ваших близьких. Це той випадок, коли з-за столу ніхто не встає, поки вони залишаються на тарілці, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати пиріжки "Богатирі"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 1 кілограм борошна;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 650 мілілітрів теплого молока;

– 30 мілілітрів олії;

начинка:

– половинка капусти;

– 2 цибулини;

– 1 морква;

– сіль до смаку;

– 20 грамів вершкового масла;

– олія для обсмажування.

Величезні пиріжки з простих інгредієнтів / Фото "Господинька"

Приготування:

У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста, потім поступово вливаємо тепле молоко і замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо, щоб виросло вдвічі, потім обминаємо і даємо вирости ще раз. Капусту дрібно шинкуємо та обсмажуємо з цибулею та морквою. Тісто ділимо на шматочки, розкатуємо, викладаємо начинку і защипуємо. Обсмажуємо в добре розігрітій олії.

Як смажити пиріжки, щоб не вбирали олію?

Стандартний секрет – додати в тісто алкоголь. На кілограм борошна треба чайна ложка коньяку або горілки, радить Beszamel.

Також важливо не лише добре розігріти олію, а й смажити лише по 2 – 3 пиріжки на раз. Багато пиріжків можуть красти температуру, через що тісто вбиратиме олію.

