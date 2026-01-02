Продовжуємо парад крабових паличок: всі господині в захваті від закуски "Рафаелло"

"Рафалло" – це не тільки цукерки або десерт з вишуканими нотками кокому. Однойменна закуска нічим не поступається своїм солодким "родичам".

Цю закуску готують тоді, коли гості на порозі, а хочеться їх почастувати чимось смачненьким. "Рафаелло" не потребує запікання чи довгої підготовки, розповідає 24 Канал з посиланням на Тікток Mr.Yummy.

Ці солоні кульки добре тримають форму, подаються порційно їх легко можна намастити на хліб чи крекер, тож вони ідеально підходять для святкового столу чи сімейного застілля.

Як приготувати закуску "Рафаелло"

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 240 грамів крабових паличок;

– 50 грамів твердого сиру;

– 160 грамів плавленого сиру;

– 2 курячі яйця;

– 1 – 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець до смаку;

– 8 – 10 оливок без кісточки.

Готуємо закуску, яка зробить свято: відео

Приготування:

Яйця відваріть круто, повністю остудіть і очистіть. Твердий сир та плавлений сирок натріть на дрібній тертці, так само подрібніть яйця. Крабові палички натріть або дуже дрібно наріжте ножем. Перекладіть крабові палички, сири та яйця в глибоку миску, додайте майонез і чорний мелений перець, ретельно перемішайте до густої, пластичної та однорідної маси. Поставте масу в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб вона краще тримала форму. Оливки обсушіть паперовим рушником. Злегка зволоженими руками беріть невелику кількість маси, викладайте всередину оливку та формуйте щільні кульки однакового розміру. Готові кульки акуратно викладіть на тарілку або дошку для подачі.

Як вибрати крабові палички?

Зверніть увагу на склад. Сурімі – основний інгредієнт якісних крабових паличок, підказує Beszamel.

Також варто пильно оглянути колір – навіть легке пожовтіння може бути поганим сигналом. Від такої продукції краще відмовлятися.

