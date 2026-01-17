Запікаємо неймовірні суші-боли: порція задоволення для відпочинку

Якщо на вихідних закортіло чогось особливого – приготуйте суші-боли. Це проста закуска, яка нічим не гірша за улюблену страву з ресторану.

Не витрачайте гроші на суші та доставку – є ще краще рішення. Суші-боли – це страва, яка дозволить і смачно відпочити, і попіклуватися про бюджет, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати суші-боли?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів рису для суші;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 огірок;

– 1 столова ложка намазки ікрима;

– 2 столові ложки крем-сиру;

– 100 грамів тертого твердого сиру;

панірування:

– 2 яйця;

– панірувальні сухарі;

– сіль та перець до смаку;

– соус теріякі;

– кунжут за бажанням.

Готуємо шалено смачну закуску: відео

Приготування: