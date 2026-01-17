Запікаємо неймовірні суші-боли: порція задоволення для відпочинку
- Суші-боли – це проста закуска, яка може замінити страву з ресторану, а ви зекономите чимало грошей.
- Це чудове рішення для вихідного дня, яке точно подарує гарний настрій.
Якщо на вихідних закортіло чогось особливого – приготуйте суші-боли. Це проста закуска, яка нічим не гірша за улюблену страву з ресторану.
Не витрачайте гроші на суші та доставку – є ще краще рішення. Суші-боли – це страва, яка дозволить і смачно відпочити, і попіклуватися про бюджет, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати суші-боли?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів рису для суші;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 250 грамів крабових паличок;
– 1 огірок;
– 1 столова ложка намазки ікрима;
– 2 столові ложки крем-сиру;
– 100 грамів тертого твердого сиру;
панірування:
– 2 яйця;
– панірувальні сухарі;
– сіль та перець до смаку;
– соус теріякі;
– кунжут за бажанням.
Готуємо шалено смачну закуску: відео
Приготування:
- Відваріть рис до готовності й дайте йому трохи охолонути.
- Крабові палички розберіть на волокна, огірок наріжте дрібним кубиком.
- До рису додайте соєвий соус, крабові палички, огірок, натертий твердий сир, крем-сир і ікру масаго. Добре перемішайте.
- Сформуйте кульки, обмокніть їх спочатку в яйце, потім у панірувальні сухарі.
- Викладіть на деко та запікайте при 180 градусів близько 15 хвилин.
- Готові кульки полийте соусом теріякі та посипте кунжутом.