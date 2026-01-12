Як приготувати суші-шаурму вдома: не замовляйте доставку – це виходить смачніше

Суші-шаурма – це формат, який поєднує знайомі смаки без зайвих ускладнень. У ній є все, за що люблять суші, але подача більш ситна й виразна.

Така страва добре підходить для домашньої вечері або посиденьок у колі друзів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Daria.cooks. Коли хочеться здивувати чимось новим з улюбленим смаком – варто приготувати міні суші-шаурму.

Цікаво Готуємо ідеальне тісто для піци на мінералці: ви більше ніколи не захочете її купувати

Як приготувати суші-шаурму?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів сухого рису для суші;

– 150 грамів креветок;

– 150 грамів крабових паличок;

– 250 грамів крем-сиру;

– пів огірка;

– 1 авокадо;

– пікантний соус на основі майонезу та соусу шрірача – до смаку;

– 4 листи норі;

– 100 мілілітрів пшеничного борошна;

– 50 мілілітрів води;

– панко – для панування;

– олія – для обсмаження;

– сіль – до смаку;

– чорний перець – до смаку;

– лимонний сік – до смаку.

Легкий спосіб приготування суші-шаурми: відео

Приготування:

Рис ретельно промийте, відваріть до готовності та повністю остудіть. Креветки замаринуйте з сіллю, перцем, сухим часником і краплею олії, після чого швидко обсмажте на сковороді до готовності. Огірок і авокадо наріжте тонкою соломкою. Крабові палички розберіть на волокна, креветки наріжте шматочками. Майонез змішайте із соусом шрірача до однорідної пікантної заправки. Килимок для суші щільно обгорніть харчовою плівкою, викладіть на нього лист норі та зволоженими руками рівномірно розподіліть шар рису. По черзі викладіть огірок, авокадо, крем-сир, краб, трохи соусу та креветки, після чого акуратно скрутіть рол за допомогою килимка. Готовий рол розріжте навпіл, кожну частину занурте в кляр із борошна та води до консистенції сметани, обваляйте в панко й обсмажте в розігрітій олії до рівномірної золотистої скоринки.

Як зварити рис за 5 хвилин?

Помістіть воду та рис у миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, пише Recipe tine ats. Накрийте кришкою та готуйте в мікрохвильовій печі на високій потужності.

Зачекайте 5 хвилин або поки вода не вбереться, потім розпушіть виделкою. Ось і все – рис готовий до використання!

Що цікавого спробувати?