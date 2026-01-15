Суші-запіканка існує: рецепт для тих, хто обожнює роли і не хоче витрачатися

Якщо ви любите суші, то не обовʼязково крутити роли або замовляти їх по доставці. Трішки терпіння – і ви насолоджуватиметеся великою порцією улюбленої страви.

Якщо ви не можете уявити свого життя без суші, то цей рецепт стане для вас справжнім подарунком. Ви можете приготувати величезну порцію улюбленої страви, не турбуючись про великі витрати, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати суші-запіканку

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів рису;

– 360 грамів крабових паличок або риби;

– 1 упаковка вершкового сиру;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– упаковка сиру Гауда;

– 1 банка ікри "Копчений лосось";

– 3 столові ложки майонезу;

додатки:

– листя норі;

– огірок;

– соус теріякі;

– кунжут.

Готуємо величезну порцію суші-запіканки: відео

Приготування:

Варимо рис у підсоленій воді з оцтом та викладаємо першим шаром. Далі перемішуємо крабові сиром та майонезом і викладаємо другим шаром. Останній шар – сирна шапочка: натираємо сир і змішуємо з ікрою та майонезом. Запікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Посипаємо кунжутом, поливаємо теріякі. Нарізаємо порційними шматочками. Викладаємо на листя норі та додаємо шматочок огірочка.

Як вибрати крабові палички?

Перша підказка – колір. Він повинен бути білим або кремовим, але без жовтих плям, інформує Smakosze.

А ще звертайте увагу на інгредієнти – першим у списку та основним повинен бути сурімі. Якщо на першому місці крохмаль – то це вже "хлібні" палички.

