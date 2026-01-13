Вафельні трубочки зі згущенкою: повторюємо легендарний десерт дитинства

Є смаколики, смак яких ми проносимо через усе життя. Трубочки зі згущенкою – один з перших пунктів цього списку.

Вафельні трубочки зі згущеним молоком – це смаколик, який всі памʼятають з ранніх років. Він доречний завжди та усюди, тому 24 Канал пропонує трішки поностальгувати з рецептом порталу Cookpad.

Не пропустіть Всього 1 ложка і картопля звариться скоріше: що додати під час приготування

Як приготувати трубочки зі згущеним молоком як дитинстві?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 15 штучок

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– ванілін;

– 125 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

начинка:

– 200 грамів вареного згущеного молока;

– 100 грамів масла.

Смаколик родом з дитинства / Скриншот з відео "Смачні рецепти"

Приготування:

Змішайте вінчиком усі інгредієнти до однорідності. Розігрійте вафельницю, наливайте по 1 столовій ложці тіста та випікайте до готовності. Скручуйте вафлі одразу гарячими. Для крему збийте варене згущене молоко з м’яким маслом до пишної маси. Перекладіть крем у кондитерський мішок з насадкою та наповніть трубочки кремом.

Як перевірити якість згущенки?

Капніть на продукт кілька капель йоду. Якщо вона посиніє – у складі є крохмаль, який додали для густоти, наголошує Kuchnia.

А ще можна спробувати розчинити варене згущене молоко у гарячій воді. Рослинна підробка утворить на поверхні жирну плівку або почне розпадатися на пластівці.

Які ще смаколики варто приготувати?