13 січня, 20:46
Вафельні трубочки зі згущенкою: повторюємо легендарний десерт дитинства

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Є смаколики, смак яких ми проносимо через усе життя. Трубочки зі згущенкою – один з перших пунктів цього списку.

Вафельні трубочки зі згущеним молоком – це смаколик, який всі памʼятають з ранніх років. Він доречний завжди та усюди, тому 24 Канал пропонує трішки поностальгувати з рецептом порталу Cookpad

Як приготувати трубочки зі згущеним молоком як дитинстві? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 15 штучок

Інгредієнти
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– ванілін;
– 125 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
начинка: 
– 200 грамів вареного згущеного молока;
– 100 грамів масла. 

Смаколик родом з дитинства / Скриншот з відео "Смачні рецепти"

Приготування

  1. Змішайте вінчиком усі інгредієнти до однорідності.
  2. Розігрійте вафельницю, наливайте по 1 столовій ложці тіста та випікайте до готовності.
  3. Скручуйте вафлі одразу гарячими.
  4. Для крему збийте варене згущене молоко з м’яким маслом до пишної маси.
  5. Перекладіть крем у кондитерський мішок з насадкою та наповніть трубочки кремом.

Як перевірити якість згущенки? 

Капніть на продукт кілька капель йоду. Якщо вона посиніє – у складі є крохмаль, який додали для густоти, наголошує Kuchnia

А ще можна спробувати розчинити варене згущене молоко у гарячій воді. Рослинна підробка утворить на поверхні жирну плівку або почне розпадатися на пластівці. 

