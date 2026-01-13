Вафельні трубочки зі згущенкою: повторюємо легендарний десерт дитинства
- Вафельні трубочки зі згущенкою є популярним десертом, який багато людей пам'ятають з дитинства.
- Цей десерт часто згадують серед улюблених смаколиків, які залишаються бажаними протягом усього життя.
Є смаколики, смак яких ми проносимо через усе життя. Трубочки зі згущенкою – один з перших пунктів цього списку.
Вафельні трубочки зі згущеним молоком – це смаколик, який всі памʼятають з ранніх років. Він доречний завжди та усюди, тому 24 Канал пропонує трішки поностальгувати з рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати трубочки зі згущеним молоком як дитинстві?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 15 штучок
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– ванілін;
– 125 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
начинка:
– 200 грамів вареного згущеного молока;
– 100 грамів масла.
Смаколик родом з дитинства / Скриншот з відео "Смачні рецепти"
Приготування:
- Змішайте вінчиком усі інгредієнти до однорідності.
- Розігрійте вафельницю, наливайте по 1 столовій ложці тіста та випікайте до готовності.
- Скручуйте вафлі одразу гарячими.
- Для крему збийте варене згущене молоко з м’яким маслом до пишної маси.
- Перекладіть крем у кондитерський мішок з насадкою та наповніть трубочки кремом.
Як перевірити якість згущенки?
Капніть на продукт кілька капель йоду. Якщо вона посиніє – у складі є крохмаль, який додали для густоти, наголошує Kuchnia.
А ще можна спробувати розчинити варене згущене молоко у гарячій воді. Рослинна підробка утворить на поверхні жирну плівку або почне розпадатися на пластівці.
