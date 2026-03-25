Найсмачніші цепеліни практично за копійки: ця страва буде частим гостем вашого меню
- Цепеліни – це страва з картопляного тіста та фаршу.
- Для найкращого результату обирайте якісний фарш без зайвої вологи та з однорідною структурою.
Цепеліни – це та страва, готувати яку повинен вміти кожен. Це дешево, просто та неймовірно смачно.
Картопля та фарш завжди створюють ідеальне поєднання, адже забезпечують високий рівень ситності та чудовий смак. Цепеліни – надає змогу насолодитися цим дуетом, не витрачаючи багато зусиль, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати цепеліни?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
картопляне тісто:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 яйця;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку;
– 400 грамів борошна;
начинка:
– 600 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Фото "Господинька"
Приготування:
- Спершу беремося на начинку. Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо, потім додаємо фарш, солимо, перчимо та смажимо до готовності.
- Картоплю варимо, робимо пюре, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто.
- Ділимо тісто на невеликі кульки, з яких робимо коржики.
- Викладаємо начинку та защипаємо як пиріжки.
- Варимо у добре підсоленій воді 6 – 7 хвилин, поки не спливуть.
- Подавати найкраще із зеленню, смаженою цибулею та улюбленим соусом.
Як вибрати якісний фарш?
Щоб вибрати якісний фарш, передусім дивіться на його колір та текстуру. Свіжа яловичина має бути яскраво-червоною, а свинина – рожевою, підказує Kobieta.
Уникайте м'яса з сірими плямами або надто дрібним помелом, схожим на пасту, адже так часто маскують жир та хрящі. Також зверніть увагу на запах і вологу. Свіжий продукт пахне нейтрально, без кислинки чи різких ноток.
У лотку не повинно бути багато каламутної рідини – це ознака того, що фарш був заморожений або в нього додали воду для ваги. Для соковитості страв обирайте фарш, де приблизно 20% жиру.
